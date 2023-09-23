Перші покупці iPhone 15 зіткнулися з вічним зависанням на екрані

Користувачі, які отримали нові моделі iPhone 15, зіткнулися з помилкою в налаштуваннях, яка не дозволяє передавати дані зі старих iPhone. Apple визнає, що всі пристрої iPhone 15 поставляються з iOS 17, в якій і міститься ця проблема.

Помилка може призвести до збою передачі, в результаті чого iPhone 15 застряє на логотипі Apple , так і не завершивши процес. Для вирішення цієї проблеми компанія Apple випустила iOS 17.0.2 спеціально для пристроїв iPhone 15.

В ідеалі при початковому налаштуванні iPhone 15 перед початком передачі даних користувач має отримати пропозицію про оновлення до iOS 17.0.2. Однак деякі користувачі повідомляють, що при налаштуванні повідомлення не з’являється.

Якщо ви опинилися в подібній ситуації та смартфон у вас завис, є два варіанти її вирішення. По-перше, підключіть iPhone 15 до комп’ютера за допомогою кабелю, запустіть режим відновлення, виконавши певні послідовності натискань, та виберіть опцію «Відновити» у Finder або iTunes. Як альтернативу можна налаштувати iPhone 15 як новий без перенесення даних, оновити його до iOS 17.0.2, а потім відновити телефон, повторно завершивши процес налаштування з можливістю перенесення даних зі старого пристрою.