В “Дію” додадуть функціонал, який може налякати багатьох українців

Михайло Федоров, віце-прем’єр-міністр та голова Міністерства цифрової економіки, оголосив, що команда Мінцифри співпрацює з OpenAI, щоб максимально автоматизувати та спростити відповіді на запитання користувачів. Мова йде про спеціального віртуального помічника, яку звуть Надія. Федоров проілюстрував приклад, коли користувач просить Надю знайти найближчий ЦНАП і перерахувати його послуги, а система відповідає персоналізованою, людською мовою.

Він, що метою є надання вичерпних відповідей на запити про державні послуги, а не лише ті, що доступні через портал або додаток “Дія”. Він запевнив, що при розробці системи пріоритетом є безпека та конфіденційність, без використання персональних даних.

Міністерство цифрової трансформації також веде переговори з Microsoft щодо інтеграції штучного інтелекту (ШІ) в платформу “Дія”. Вони провели кілька розмов, щоб вивчити можливість використання цієї технології для своєї служби підтримки. Їхньою метою є надання можливості ШІ швидко та зрозуміло відповідати на запитання про державні послуги та операції.

Федоров зазначив, що вони планують використовувати технологію у своєму контактному центрі, який спілкується з громадянами України, і вивчають її потенціал для проактивного надання послуг та аналізу поведінки громадян.