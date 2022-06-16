Оновлено перелік смартфонів, що отримають нову оболонку MIUI 13

Після зміни принципу тестування нових прошивок для смартфонів Xiaomi, Redmi та Poco ви дізнаєтесь, як отримати реальну картину майбутніх оновлень.





Для Redmi Note 10 5G і Poco M3 Pro 5G нещодавно вийшла стабільна версія MIUI 13 (EEA). З багів, які вдалося помітити користувачам цих смартфонів, згадки заслуговують тільки ця: спотворення або повна відсутність зображення після встановлення.

На даний момент проблема усувається і відразу після завершення робіт варто очікувати на оновлення на регіони “ID”, “TR” і “TW”.

Також готується оновлення для Redmi Note 10S (регіон EEA), але, як і у разі попередньої версії MIUI (V13.0.2.0.SKLMIXM) тестувальники відзначають:

Відставання чи спотворення звуку,

Неправильна робота сенсора (фантомні натискання),

Затримка або відсутність зйомки під час використання режиму “AI”,

Перегрів.

Перераховані недоліки мають суто програмний характер і будуть усунені, після чого буде випущена стабільна версія MIUI 13 (EEA).

Mi 11 Lite та Mi 11 Lite NE 5G також отримають оновлення (на всі регіони) очікуємо усунення того, що на деяких смартфонах користувачі відзначали зависання системи при щоденному використанні та відсутність звуку при встановленні користувальницької мелодії повідомлення.

Крім цього фінальне тестування проходить MIUI 13 для Redmi Note 9T та Redmi Note 9 Pro, тестувальники повідомляють лише про падіння FPS у деяких іграх та перегрів при використанні смартфона під час зарядки.

Є ймовірність того, що Redmi Note 9T отримає оновлення раніше, оскільки остання тестове складання вийшло буквально кілька годин тому.

Власникам Redmi 9A, Redmi 9 та Redmi 9T варто чекати як мінімум ще одне оновлення MIUI 12.5 з виправленням помилок у роботі системи та патчем безпеки, однак для цих смартфонів (так само як і для Redmi Note 9S , Redmi Note 9) ведеться активна розробка та тестування версії MIUI 13.

Для Redmi Note 8 Pro продовжилося тестування MIUI 13. Найімовірніше, якщо прошивка і вийде, то не на всіх регіонах MIUI, але сам факт продовження розробки дає надію.