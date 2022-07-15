Windows 12 вийде швидше ніж всі думали

Windows 12 стане наступною операційною системою Microsoft. Цікаво, що на її прем’єру не обов’язково треба буде чекати довго. Нова інформація свідчить про те, що гігант із Редмонда змінив цикл публікації вікон, перейшовши на трирічний графік. Якщо це так, то прем’єра Windows 12 може відбутися вже у 2024 році.





Windows 11 дебютувала в жовтні минулого року . Тому Microsoft зосереджується на розробці цієї версії Windows. Тим часом ми дізнаємося, що гігант вже думає про наступну версію програмного забезпечення, і це Windows 12 .

Зак Боуден, який отримав цю інформацію з власних джерел, каже, що Microsoft прийняла рішення щодо циклу публікації Windows і вибрала трирічний графік . Якщо це правда, то прем’єра Windows 12 може відбутися приблизно через два роки, тобто в 2024 році. Однак спочатку на нас чекає велике оновлення для Windows 11. Воно носить кодову назву Sun Valley 3 і представить багато нових функцій. Його прем’єру очікуємо наступного року. Звичайно, поки рано говорити про зміни, які запровадить Windows 12. Вони залишаються загадкою. Також невідомо, чи Microsoft взагалі має будь-які ранні та внутрішні збірки для нових Windows.