Помилка штучного інтелекту: Адвокат може бути покараний через сфабриковані чат-ботом судові прецеденти

Адвокат Стівен Шварц з фірми Levidow, Levidow & Oberman може зіткнутися з юридичними наслідками за використання чат-бота ChatGPT у своїй справі, повідомляє New York Times.

Шварц представляв клієнта на ім’я Роберто Мата, який отримав травму коліна від візка з їжею під час польоту авіакомпанією Avianca. Щоб представити судді прецеденти виплати компенсацій позивачам, він вирішив звернутися за допомогою до ChatGPT.

За запитом ШІ надав кілька подібних справ, таких як “Мартінес проти авіакомпанії Delta Airlines” та “Дердон проти KLM Royal Dutch Airlines”. Однак, коли Шварц подав необхідні документи до суду, команда Avianca з’ясувала, що цих прецедентів не існувало – вони були фіктивними, створеними чат-ботом.

Шварц стверджує, що він “не знав про можливість того, що контент [від чат-бота] може не відповідати дійсності”. На наступний місяць призначено слухання, на якому обговорюватимуться “потенційні санкції” для адвоката, який довірив свою справу штучному інтелекту.