Опубліковано відео симуляції попадання різних російських ракет в багатоповерхівку

Українці скаржаться, що втомились від повітряних тривог, особливо вони діють на нерви вночі. Українські інженери попереджають: ігнорувати сирену смертельно небезпечно. Для більшої переконливості вони змоделювали попадання різних типів російських ракет по житловому будинку.





Відео опубліковано на YouTube-каналі ” Механіка по-українськи “.

“Стомилися ходити в укриття під час повітряної тривоги? Симуляція російських ракет різного розміру, що потрапляють до житлового будинку. Будівля існувала в колишній НДР і була знесена на початку 2000-х років. Ця робота базується на ранньому моделюванні вибухової хвилі”, – пояснюють свій задум автори симуляції.

У випробуванні були використані різні ракети російського виробництва:

П-800 “Онікс” або “Бастіон-П” – надзвукова протикорабельна ракета. Бойова частина 200-250 кг, тротиловий еквівалент 260-325 кг.

3М14 “Калібр” – ударна крилата ракета, також відома як “Клуб”. Бойова частина 400-500 кг, тротиловий еквівалент 520-650 кг.

“Іскандер-М” 9М723 – балістична ракета. Бойова частина 700-800 кг, тротиловий еквівалент 910-1040 кг.

Авіаційна термобарична бомба підвищеної потужності (АТБІП). Тротиловий еквівалент 44000 кг