Гра Autopsy Simulator дозволить кожному стати патологоанатомом

Під час IGN Expo 2022 польська студія Woodland Games анонсувала свою нову гру, яка вийде під видавництвом Team17 Digital — Autopsy Simulator.





В минулих проєктах розробників геймери будували власне пекло (Hell Architect), працювали балакучим водієм таксі (Taxi Simulator) та паркурили по покинутим, на перший погляд, будівлям (Urban Explorer). Тож не дивно, що цього разу ми вдягнемо віртуальний білий халат, візьмемо в руки інструмент та будемо різати тіла людей у ролі патологоанатома.

Згідно сюжету, ми зіграємо за лікаря Джека. Він, як і завжди, рутинно працював у морзі, досліджував тіла людей й шукав зв’язки між обставинами їх смерті та офіційною інформацією. Проте все змінилося, коли в одному з них Джек знайшов кільце своєї загиблої дружини. З цього моменту й починається процес пошуку відповідей на всі питання, який проходить через вивчення загиблих тіл.

Розробники обіцяють реалістичний процес розтину тіла, заради чого вони навіть проконсультувалися зі справжніми патологоанатомами та судовими лікарями. Через це геймери зіткнуться з усіма, навіть найжахливішими і правдоподібними випадками смерті.

Woodland Games також поділилася новим трейлером проєкту. Він пропонує повністю зануритися в цей симулятор жахів і триллер та на власні очі побачити детальний розтин декількох тіл, яким ви будете займатися на протязі всієї гри.

Реліз Autopsy Simulator на PC в Steam відбудеться у листопаді цього року.