Стало відомо, які дані не варто зберігати у браузері

За останні 10 років браузери дуже просунулися за своїм функціоналом. По факту це найважливіша програма як для комп’ютера, так і для смартфона. Для зручності в браузері можна зберегти 3 типи даних за допомогою автозаповнення.





Паролі

Способи оплати

Адреси та інші дані

Безперечно, це зручно. Є низка нюансів, на які слід звернути увагу. Розгляньмо кожен пункт по порядку.

Паролі

Зручно не вводити пароль постійно — і ніби безпечно, адже він збережений у вигляді зірочок і нібито нікому недоступний. Але пароль у браузері зберігається у відкритому доступі і у випадку, якщо вірус потрапить до системи, дані можуть бути скомпрометовані.

Не варто зберігати паролі від банків, інтернет-гаманців та соціальних мереж в автозаповнення браузера. Найчастіше, саме звідти дані опиняються в руках у зловмисників.

Способи оплати

Дуже важливий розділ, у якому можуть бути збережені дані банківської картки. Навіть якщо ви оплачуєте на перевірених сайтах, краще не користуватися цією функцією.

Чому? Все дуже просто. Якщо раптом випадково, ви опинитеся на фішинговому сайті (підробленому), який збирає дані, автозаповнення може підставити дані у форму і вони будуть перехоплені.

Багато хто скаже, та що вони зроблять, адже потрібно вводити код із SMS? Не завжди. Є безліч сайтів, які приймають оплату без жодного підтвердження по SMS – достатньо номера картки, терміну дії та коду на звороті.

Адреси та інші дані

Зручний задум — один раз зберіг свій профіль з адресою і він скрізь підставлятиметься. Але на жаль, більша частина сайтів не слідує певним стандартам і дані можуть не підставитися або додатися дуже криво.

Все одно потім треба буде редагувати руками. До того ж багато сервісів не дають написати місто, регіон, вулицю — топонім потрібно вибирати зі списку, що робить даний функціонал браузера практично марним.

Якщо ви хочете дізнатися, що у вас збережено в автозаповненні, то для цього потрібно звернутися до налаштувань браузера та ввести в пошук «Автозаповнення».