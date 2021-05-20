Як заощадити 15 відсотків заряду батареї: варто відключити це додаток на Android

Почнемо з передмови. Написали нам недавно повідомлення такого змісту. На яке ми б хотіли публічно відповісти.





Багато користувачів Android скаржаться на брак оперативної пам’яті, на зависання, а також на швидке розряджання батареї. Причому, не завжди важливо, новий це телефон або старий. Тому єдиним рішенням проблеми є відключення непотрібних служб і функцій.

Зрозуміло ми фанатично не відрубуємо всі служби підряд, щоб смартфон перетворився в звичайну звонилку. Ми прибираємо тільки те, що реально нам не знадобиться в 95% випадків, оскільки більше половини вбудованих функцій смартфона носять сміттєвий характер, і потрібні тільки для заробітку і прослуховування користувачів в маркетингових цілях.

Андроїд нам всім подобається, але, як ми знаємо, він далеко не ідеальний. Тому гріх не скористатися можливістю гнучкого налаштування і кастомізації системи для комфортної роботи з нею. На цьому все.

Який паразит будемо відключати

Чергова служба, яка навряд чи нам стане в нагоді, була виявлена ​​на наших андроїд пристроях. Називається вона Bookmark provider.

Сервіс закладок браузера для рекламних партнерів. Тобто у ваших закладках в браузері буде рекламна пропозиція, яка вам, звичайно ж не потрібна. Спрацьовує не завжди, але якщо подумати, навіщо воно нам треба?

Дана служба є на більшості моделей, відключити її можна без додаткових програм. Для відключення заходимо в список додатків, і відзначаємо пункт “показувати системні”. Шукаємо “Bookmark provider” і “com.android.providers.partnerbookmarks”.

Тут же натискаємо “зупинити” і “вимкнути”.

Дана служба може споживати різну кількість ресурсів на різних пристроях. Буває, що досягає до 15% споживання заряду батареї.