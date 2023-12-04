Українців попередили про найпопулярніші схеми обману в інтернет-магазинах

Найпопулярнішою схемою обману українців в інтернет-магазинах є фальсифікація форми для доставки, посилання на які надсилають шахраї, що представляються продавцями.

Про це GSMinfo розповів фахівець з кібербезпеки Юрій Шарлай. “Такі посилання поширюються в чатах інтернет-магазинів і месенджерах. Введення даних картки у форму на підробленому сайті призводить до спроб зняття з неї коштів, причому шахраї за допомогою методів соціальної інженерії намагаються отримати SMS-коди авторизації”, – сказав Шарлай.

Іншим популярним сценарієм обману є схема, у якій у людей крадуть гроші під час нібито повернення коштів за угоду, що зірвалася з тих чи інших причин. Як правило, шахрай, який виступає продавцем, розміщує товар за вигідною ціною, а після замовлення прибирає товар з наявності, посилаючись, наприклад, на вичерпання запасу. Далі покупцеві надсилають посилання на підроблену форму повернення коштів, він заповнює її і втрачає гроші.

“Проти покупця в даному випадку працює бажання терміново повернути вже списані з картки кошти і зробити повторну покупку, а також очікування того, що реквізити картки, які вводять на фішинговій сторінці, можуть справді вимагатися для повернення коштів на неї”, – сказав Шарлай.

За його словами, перша схема обману найбільш поширена на сайтах із приватними онлайн-оголошеннями. Друга – на великих маркетплейсах.

Для того, щоб не потрапити на вудку шахраїв, фахівець рекомендує пам’ятати, що під час купівлі на маркетплейсах усі операції з перерахуванням коштів відбуваються між маркетплейсом і покупцем, а для управління такими транзакціями треба використовувати тільки особистий кабінет.

“Будь-які посилання, отримані від продавця – ознака обману, навіть якщо вони зовні схожі на адресу маркетплейса”, – додав він.