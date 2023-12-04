Hardnews

На що здатен Intel Core i5-13600K в сучасних іграх без відеокарти

04.12.2023

Автор YouTube-каналу zWORMz Gaming вирішив з’ясувати, на що здатне вбудоване відео-ядро популярного ЦП у популярних проектах.

Тестування проводилося на ПК із процесором Intel Core i5-13600K. Intel UHD 770 є інтегрованим графічним ядром даного чіпа. Також ПК містить 32 ГБ ОЗП DDE5-6000.

Результати:

  • Counter-Strike 2 у 720p за низьких налаштувань – близько 90 fps.
  • Grand Theft Auto 5 у 720p за високих налаштувань – близько 70 fps.
  • Fortnite у 720p за низьких налаштувань – близько 100 fps.
  • Dota 2 у 1080p за середніх налаштувань – близько 60 fps.
  • Rainbow Six Siege у 720p за низьких налаштувань – близько 100 fps.
  • Miencraft у 1080p за високих налаштувань – близько 120 fps.
  • Cyberpunk 2077 у 720p за низьких налаштувань і з XeSS – близько 30 fps.
  • Call of Duty: Modern Warfare 3 у 720p за низьких налаштувань і з FSR 2 – близько 30 fps.
  • Red Dead Redemption 2 у 720p за низьких налаштувань і з FSR 2 – менше 30 fps.
  • The Last of Us Part I у 720p за низьких налаштувань і з FSR 2 – близько 20 fps.
  • Assassin’s Creed Mirage у 720p за низьких налаштувань – близько 20 fps.
  • Baldur’s Gate 3 у 720p за низьких налаштувань і з FSR 2 – близько 20 fps.
  • Spider-Man у 720p за низьких налаштувань і з FSR 2 – близько 20 fps.
  • Forza Horizon 5 у 720p за низьких налаштувань – близько 60 fps.
  • RUST у 720p за низьких налаштувань – близько 50 fps.
  • Alan Wake 2 не запустилася.
  • ARK Survival Evolved не запустилася.
  • Valorant не запустилася.

Висновок – вбудови для ААА-ігор недостатньо. Але для простеньких ігор вона цілком годиться.

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04.12.2023
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