На що здатен Intel Core i5-13600K в сучасних іграх без відеокарти

Автор YouTube-каналу zWORMz Gaming вирішив з’ясувати, на що здатне вбудоване відео-ядро популярного ЦП у популярних проектах.

Тестування проводилося на ПК із процесором Intel Core i5-13600K. Intel UHD 770 є інтегрованим графічним ядром даного чіпа. Також ПК містить 32 ГБ ОЗП DDE5-6000.

Результати:

Counter-Strike 2 у 720p за низьких налаштувань – близько 90 fps.

Grand Theft Auto 5 у 720p за високих налаштувань – близько 70 fps.

Fortnite у 720p за низьких налаштувань – близько 100 fps.

Dota 2 у 1080p за середніх налаштувань – близько 60 fps.

Rainbow Six Siege у 720p за низьких налаштувань – близько 100 fps.

Miencraft у 1080p за високих налаштувань – близько 120 fps.

Cyberpunk 2077 у 720p за низьких налаштувань і з XeSS – близько 30 fps.

Call of Duty: Modern Warfare 3 у 720p за низьких налаштувань і з FSR 2 – близько 30 fps.

Red Dead Redemption 2 у 720p за низьких налаштувань і з FSR 2 – менше 30 fps.

The Last of Us Part I у 720p за низьких налаштувань і з FSR 2 – близько 20 fps.

Assassin’s Creed Mirage у 720p за низьких налаштувань – близько 20 fps.

Baldur’s Gate 3 у 720p за низьких налаштувань і з FSR 2 – близько 20 fps.

Spider-Man у 720p за низьких налаштувань і з FSR 2 – близько 20 fps.

Forza Horizon 5 у 720p за низьких налаштувань – близько 60 fps.

RUST у 720p за низьких налаштувань – близько 50 fps.

Alan Wake 2 не запустилася.

ARK Survival Evolved не запустилася.

Valorant не запустилася.

Висновок – вбудови для ААА-ігор недостатньо. Але для простеньких ігор вона цілком годиться.