На що здатен Intel Core i5-13600K в сучасних іграх без відеокарти

Автор YouTube-каналу zWORMz Gaming вирішив з’ясувати, на що здатне вбудоване відео-ядро популярного ЦП у популярних проектах.
Тестування проводилося на ПК із процесором Intel Core i5-13600K. Intel UHD 770 є інтегрованим графічним ядром даного чіпа. Також ПК містить 32 ГБ ОЗП DDE5-6000.
Результати:
- Counter-Strike 2 у 720p за низьких налаштувань – близько 90 fps.
- Grand Theft Auto 5 у 720p за високих налаштувань – близько 70 fps.
- Fortnite у 720p за низьких налаштувань – близько 100 fps.
- Dota 2 у 1080p за середніх налаштувань – близько 60 fps.
- Rainbow Six Siege у 720p за низьких налаштувань – близько 100 fps.
- Miencraft у 1080p за високих налаштувань – близько 120 fps.
- Cyberpunk 2077 у 720p за низьких налаштувань і з XeSS – близько 30 fps.
- Call of Duty: Modern Warfare 3 у 720p за низьких налаштувань і з FSR 2 – близько 30 fps.
- Red Dead Redemption 2 у 720p за низьких налаштувань і з FSR 2 – менше 30 fps.
- The Last of Us Part I у 720p за низьких налаштувань і з FSR 2 – близько 20 fps.
- Assassin’s Creed Mirage у 720p за низьких налаштувань – близько 20 fps.
- Baldur’s Gate 3 у 720p за низьких налаштувань і з FSR 2 – близько 20 fps.
- Spider-Man у 720p за низьких налаштувань і з FSR 2 – близько 20 fps.
- Forza Horizon 5 у 720p за низьких налаштувань – близько 60 fps.
- RUST у 720p за низьких налаштувань – близько 50 fps.
- Alan Wake 2 не запустилася.
- ARK Survival Evolved не запустилася.
- Valorant не запустилася.
Висновок – вбудови для ААА-ігор недостатньо. Але для простеньких ігор вона цілком годиться.
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