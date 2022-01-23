Стало відомо, скільки переглядів на YouTube потрібно, щоби отримувати середню українську зарплату

Багато дітей мріють стати ютуберами. У той же час дорослі люди запитують, чи можна на цьому заробляти на життя, і якщо так, то скільки переглядів потрібно, щоб мати більш-менш серйозні гроші.





Виходить, що відносно небагато – таких цифр можна досягти, навіть якщо створювати контент сумнівної якості.

На YouTube водяться великі гроші

Колись YouTube був платформою, на яку викладали аматорські відео, над створенням яких ніхто не морочився. З моменту створення хостингу тематичний розріз був дуже широким і досі змінюється. Проте самі ролики, які публікуються на веб-сайті, змінилися.

Сьогодні на YouTube повно відео, записаних з використанням професійного обладнання, яке часто коштує величезних грошей. Для багатьох їх зйомка та публікація стала роботою, яка дає дуже високий дохід.

Тож скільки переглядів вам потрібно, щоб отримати середню зарплату по країні? Reboot Online Marketing на основі даних lickd.co підготував добірку статистики у 44 різних країнах. І Україна також потрапила до цього списку.

Скільки переглядів на YouTube потрібно, щоб заробити на життя в України?

Під час аналізу враховувався дохід від партнерської програми YouTube – для реєстрації в ній необхідно мати не менше 1000 підписників та 4000 годин перегляду за останні 12 місяців. Нині канал із найбільшою кількістю фоловерів – T-Series (204 мільйони).

Згідно з розрахунками Reboot Online Marketing, 1 082 536 переглядів на YouTube достатньо, щоб заробити середню українську зарплату за рік , тобто 3804 євро на рік.

Проте сьогодні прибуток від партнерської програми – це невелика частина заробітку ютуберів. Можна навіть сказати, що це крапля, бо популярні блоґери ще більше заробляють на рекламних інтеграціях. Також вони часто продають продукти під власним брендом, наприклад, чашки та футболки, що теж є досить прибутковим бізнесом, або співпрацюють з фірмами, монетизуючи своє ім’я на якихось послугах/сервісах.

Тому будучи ютуб-блогером можна заробити на дуже гарне життя, хоча це не така легка робота, як може здатися на перший погляд – якщо ви хочете досягти успіху, який ніхто не гарантує, то доведеться приділяти справі набагато більше часу, ніж 8 годин на день , як із «традиційної» повної зайнятості.

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