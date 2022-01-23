Експерти дали відповідь на питання, що краще: Samsung чи Xiaomi

У сучасних реаліях користувачі смартфонів вибирають не лише конкретну модель, а й виробника. Нерідко любов до бренду складається на багато років, і покупці вкрай неохоче переходять із однієї марки на іншу.





Сьогодні поговоримо про лідерів ринку – Samsung та Xiaomi. На підставі порівняння різних параметрів ми намагатимемося виділити найкращого з двох виробників. Потрібно розуміти, що висновки, викладені наприкінці статті, – це не абсолютна істина. Ви можете з ними не погодитись, але зібрана нижче інформація допоможе сформувати власну картину та зробити вибір на користь того чи іншого бренду.

ЛІНІЙКИ

Перша частина порівняння – це лінійки смартфонів, які пропонують виробники.

XIAOMI

Китайська компанія Xiaomi випускає щороку безліч пристроїв. У неї існують дочірні бренди Redmi, Black Shark і POCO, які, технічно, не зовсім правильно називати лінійками Xiaomi, але багато користувачів не розділяють цих виробників.

Отже, компанія Xiaomi пропонує такі серії:

Mi. Флагманські пристрої з топовими параметрами. Восени 2021 року було проведено ребрендинг. Тепер топова лінійка компанії стане просто номерною, тобто без приставки «Mi» у найменуванні, однак у найближчі пару років ви все ще зможете зустріти на ринку смартфони зі старою назвою. Цей модельний ряд не завжди пропонує дорогі пристрої, тому що в його рамках виходять полегшені гаджети з приставкою Lite в назві. Найчастіше вони пропонують дещо урізані параметри на тлі топових девайсів, але при цьому мають цікавіший дизайн і широкий вибір варіантів кольору.

Mi Note. Ця серія відрізняється від девайсів серії Mi наявністю екранів з великою діагоналлю і досить потужною начинкою, але коштують вони дешевше, тому що тут не впроваджують флагманські фішки.

Redmi. Під цим ім’ям виходять смартфони середньоцінового сегмента, причому тут є поділ на дві серії: Redmi та Redmi Note. Перші за параметрами простіше і відповідно коштують дешевше, ними представлений бюджетний та ультрабюджетний сегмент. Серія Note — дорожча та потужніша.

POCO. Під цією назвою випускаються смартфони, які сьогодні по праву можна назвати “вбивцями флагманів”. Нерідко тут з’являються пристрої з залізом, що зустрічається в телефонах у 2-3 рази дорожче. Спочатку асортимент POCO був сильно обмежений, в рік виходили 1-2 моделі, але останнім часом він виріс до трьох серій: M (найдешевші і «слабкі» пристрої), X (середня ціна, потужні процесори та пам’ять, але не найкращі камери), F (найдорожчі пристрої всередині суббренду POCO з найбільш просунутими комплектуючими).

Black Shark – ігрова серія з топовою начинкою, «агресивним» та яскравим дизайном та додатковими геймерськими фішками.

SAMSUNG

Південнокорейський бренд поступається Xiaomi за кількістю пристроїв, що випускаються в рік, однак і у нього є що запропонувати своїм користувачам:

Galaxy S. Преміальна лінійка, до якої входять флагмани з топовими параметрами. Як і у Xiaomi, всередині неї є недорогі пристрої з приставкою FE (Fan Edition). Ці смартфони сподобаються тим, хто шукає найкращу начинку, але без унікальних особливостей флагманів, що дозволяє заощадити на покупці.

Galaxy Note. Ця серія позиціонується як смартфони для бізнесу. Вона пропонує начинку від девайсів Galaxy S, але в іншому дизайні. Крім того, всі смартфони серії обов’язково підтримують стилус. У 2021 році в рамках лінійки не вийшов новий пристрій, тому ходять чутки, що компанія її повністю закрила. Проте офіційного підтвердження цього немає.

Galaxy Z. Дорога серія, що пропонує серії складних смартфонів Fold та Flip.

Galaxy A. Середньоцінова лінійка, що поєднує хорошу начинку, відносно невисоку вартість та досить вишуканий дизайн.

Galaxy M. Спочатку планувалося, що ці пристрої будуть дешевшими за серію Galaxy A, але в результаті вартість у них приблизно однакова, а різниця криється в тому, що серія M більш практична. Ці телефони не можуть похвалитися тонким корпусом і симпатичним дизайном, але тут встановлюються дуже ємні батареї, що забезпечують високу продуктивність. По апаратній частині все досить однаково, а ось камери гірші у порівнянні з лінійкою Galaxy A.

Окремо слід згадати, що компанія має несерійні моделі, наприклад, Galaxy A03 і A02, що є найслабшими і досить дешевими.

Також періодично у компанії виходять моделі із приставкою «Active». Це смартфони із захищеним корпусом, створені для активних людей.

Висновок: В цілому, обидва бренди пропонують великий вибір смартфонів і охоплюють всі цінові сегменти, але Xiaomi все ж таки виграє за кількістю девайсів. Також ця компанія має ігрову серію, чого немає у Samsung.

ЦІНОВА ПОЛІТИКА

Вибір моделей обох компаній дуже широкий, тому з погляду охоплення цінових сегментів бренди перебувають у однакових умовах. Шанувальники Samsung зможуть знайти відповідний пристрій, виходячи з бюджету. Аналогічно складнощів не виникне і у фанатів Xiaomi.

Якщо ж говорити про конкретне співвідношення вартості та начинки, то тут явним лідером буде Xiaomi. Справа в тому, що за приблизно рівної вартості смартфон від Xiaomi завжди запропонує кращу начинку, ніж Samsung (за умови, що це актуальні моделі). Для перевірки тези можна вибрати пристрої з однаковою ціною від кожного виробника і порівняти їх параметри.

Навіть з урахуванням того, що вартість флагманів Xiaomi підросла в 2021 році, вони все ще коштують дешевше за Samsung. Така ситуація спостерігається й у інших цінових сегментах.

ДИЗАЙН

Важливим критерієм вибору смартфона для деяких користувачів є дизайн.

Якщо говорити про матеріали, то тут у компаній є паритет. У бюджетному сегменті переважно використовується пластик, у дорожчих смартфонах зустрічається як пластик, так і скло. Іноді бренди експериментують та застосовують кераміку або метал. Тут немає явного лідера: обом компаніям не чуже використання як дешевих матеріалів, так і преміальних.

Якщо говорити безпосередньо про дизайн, Samsung досить консервативні. Можна сказати, що всередині кожної лінійки є усталений дизайн, властивий всім пристроям, що входять до неї. Звичайно, щорічні оновлення привносять щось нове щодо зовнішності, але в цілому якихось яскравих девайсів у Samsung не з’являється. Єдиним винятком можна вважати серію Galaxy Z, але в даному випадку більшою мірою вирішує форм-фактор.

Компанія Xiaomi у плані дизайну виглядає цікавіше. Тут найчастіше проводяться експерименти. За останні роки фанати китайського бренду бачили смартфони з прозорою задньою панеллю, висувними камерами, найтоншими корпусами та іншими цікавими рішеннями. Ще виробнику не чуже використання безлічі кольорів, що теж можна вважати плюсом. Тішить і той факт, що навіть усередині серії смартфони Xiaomi відрізняються. Прикладом цього може бути лінійка POCO M.

ЕКРАНИ

Екран – важлива частина будь-якого сучасного смартфона, і тут впевненіше почувається Samsung.

Можна по-різному ставитися до AMOLED матриць, але саме вони вважаються найкращими у світі за якістю зображення. Ще вони тонші, а значить, дозволяють зробити більш тонкий смартфон, та й за споживанням енергії економічніші. І це не єдині переваги цієї технології.

Будучи виробником AMOLED матриць, Samsung мають можливість встановлювати їх навіть у пристрої із середнього сегмента цін. Девайси компанії, які не отримали таку матрицю, оснащуються PLS панелями.

Xiaomi теж використовують AMOLED матриці, але рідше, та й купують їх у Samsung, тобто у найкращих пристроях китайського бренду стоять екрани від корейців. Однак варто враховувати, що поставити однакову матрицю в смартфони від різних брендів – ще не означає отримати однакову якість зображення, оскільки багато залежить від налаштувань.

Питання сприйняття зображення суб’єктивне, але все ж таки AMOLED дисплеї в Samsung частіше хвалять за картинку, ніж аналогічні екрани у Xiaomi. Про це говорять не лише оглядачі чи незалежні дослідні компанії, а й відгуки звичайних користувачів.

Смартфони без екранів AMOLED мають матриці IPS (Xiaomi) або PLS (Samsung). І ось тут, судячи з відгуків, перші кращі за кольором, кутами огляду та якістю зображення в цілому.

Висновок: моделі з AMOLED матрицями цікавіші у Samsung. Інші варіанти екранів кращі у Xiaomi.

ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ

Апаратна частина – важливий критерій для вибору будь-якого мобільного пристрою.

Компанія Samsung у своїх преміальних смартфонах використовує або чіпсети Qualcomm, або власні Exynos. Причому найчастіше девайси з другим варіантом користувачам подобаються менше. У більш дешевому сегменті зустрічаються не лише ці два виробники, але й процесори від MediaTek. Особливо це трапляється в бюджетних телефонах бренду.

У Xiaomi в топових рішеннях використовується Qualcomm. У доступнішому сегменті можна побачити і Qualcomm, і MediaTek.

З погляду пам’яті, Samsung найчастіше пропонує фіксований варіант. У Xiaomi може бути 2-3 модифікації по ОЗП та ПЗП, що зручніше, тому що користувач може вибрати відповідну для себе комбінацію і не переплачувати за те, що йому не потрібно. Корейський бренд таку можливість дає рідше.

Іншими словами, за начинкою компанії приблизно рівнозначні, але не варто забувати і про ціну. Вище згадувалося, що за рівної вартості смартфони Xiaomi практично завжди пропонують більше, ніж Samsung. Проте є зворотний бік: оптимізація. Нерідко досвід використання показує, що смартфон Samsung з більш скромними характеристиками (наприклад, трохи менше ОЗП або процесор трохи слабше) працює так, як значно потужніший девайс Xiaomi з аналогічною вартістю.

Висновок: якщо дивитися виключно на співвідношення “ціна/параметри”, то китайський бренд пропонує більше. Якщо вас хвилює досвід використання, то особливої ​​різниці між телефонами двох брендів з однаковою вартістю ви не помітите.

КАМЕРИ

Одним із напрямків, якому приділяють увагу всі виробники під час розробки смартфонів, є камери.

Тут варто нагадати, що Samsung є одним із виробників фотосенсорів, які у тому числі використовуються у Xiaomi. Однак при цьому багато залежить і від налаштувань камери безпосередньо виробником смартфона.

Якщо говорити про найвищий сегмент цін, то дослідження фахівців DxOMark (незалежне агентство з оцінки камер) показують, що топові смартфони Xiaomi фотографують краще. У рейтингу DxOMark вони знаходяться на більш високих місцях і навіть відносно старі моделі можуть випереджати нові девайси Samsung.

Але є й інший погляд: у багатьох оглядах смартфонів або при безпосередньому порівнянні камер ентузіастами гаджети від Xiaomi максимум знімають не гірше за корейського виробника, але вже точно не краще.

У смартфонах середнього та бюджетного сегмента можливості камер плюс-мінус рівнозначні. Виходячи з цього можна сміливо стверджувати, що телефони від обох брендів знімають добре.

Висновок: на наш погляд, явного лідера по камерах серед брендів, що розглядаються, немає. Можливості фотозйомки однаково хороші у пристроях обох компаній.

ІНТЕРФЕЙС ТА ОБОЛОНКА

Оцінювати оболонки досить складно, оскільки це дуже суб’єктивний параметр.

Якщо говорити про зручність використання, то і MIUI (Xiaomi), і One UI (Samsung) цілком зручні та зрозумілі для сприйняття.

Якщо вивчати відгуки про смартфони обох компаній, то можна легко помітити, що MIUI частіше лають за різноманітність реклами і не найстабільнішу роботу, а ось знайти недоліки в роботі оболонки Samsung можна тільки у відгуках на телефони з бюджетного сегмента. Це дозволяє говорити про те, що оболонка від корейців поводиться краще.

Ще один важливий момент у роботі ОС – це оновлення та їх частота. Варто розуміти, що будь-який виробник насамперед випускає нові версії програмного забезпечення для флагманів, потім йдуть усі інші моделі. Компанія Xiaomi суттєво підвищила швидкість випуску нових версій ОС, починаючи з 2019 року. Samsung у цьому питанні консервативніші – вони не записуються в першопрохідці, але й у хвості не плутаються.

Висновок: з погляду візуальної складової та простоти використання оцінювати оболонки ми не будемо, оскільки це дуже суб’єктивні моменти. За швидкістю оновлення Xiaomi працюють більш оперативно, а ось за стабільністю набагато краще себе зарекомендували девайси Samsung. Ще один серйозний мінус китайського виробника – вшита реклама.

АВТОНОМНІСТЬ

Судити про автономність смартфонів за ємністю батареї не зовсім правильно, оскільки на цей показник впливають інші параметри, включаючи процесор, оптимізацію, тип, розмір і роздільну здатність екрана. Тим не менш, у Samsung в рамках серії Galaxy M виходили смартфони з дуже ємними батареями 6000 і 7000 мАг, чим Xiaomi похвалитися не можуть.

З іншого боку, у Xiaomi частіше можна зустріти смартфони з акумуляторами 5000 мАг, у той час як у Samsung у багатьох пристроях цей показник менший.

Якщо все ж таки говорити про автономну роботу, то в середньому обидві компанії демонструють однакові показники (виняток можуть становити окремі моделі).

Що стосується такої функції, як швидка зарядка , то тут однозначно лідирує Xiaomi. У бренду не тільки є смартфони, що заряджаються блоками живлення в 120 Вт, але й загалом швидка зарядка зустрічається набагато частіше, ніж у гаджетах корейської компанії.

ОСОБЛИВОСТІ

Яскраво-виражених фішок, властивих виключно девайсам брендів, що розглядаються нами, немає. У той самий час варто відзначити, що в смартфонах Xiaomi частіше можна побачити стереодинаміки, а ось на боці Samsung впровадження вологозахисту за стандартом IP67 у лінійку Galaxy A в 2021 році. Якщо бренд не стане від цього відмовлятися в майбутніх телефонах і додасть опцію в інші девайси, то це буде вагомим аргументом на їхню користь, тому що в сучасних реаліях вологозахист є або в спеціалізованих захищених смартфонів, або у флагманів.

ВИСНОВОК

Однозначної відповіді на питання про те, який із двох брендів краще, ми дати не можемо, тому що обидві компанії роблять відмінні пристрої та займають лідируючі позиції з продажу, що говорить багато про що.

Однак із зібраної вище інформації можна зробити висновок, що у Xiaomi ширший вибір, нижчі ціни, більше смартфонів з яскравою зовнішністю та особливостями дизайну.

З точки зору камер та начинки, бренди пропонують рівні можливості, але за рівних характеристик смартфони з Китаю коштують дешевше. Також на стороні Xiaomi швидка зарядка, а ось Samsung у свою чергу більш стабільні по оболонці і можуть запропонувати вологозахист у ряді пристроїв із середньоцінового сегменту. Ще однією перевагою корейців можна назвати більшу кількість телефонів з якісними матрицями AMOLED, в той час у Xiaomi переважно використовуються IPS панелі.

Що вибрати – залежить від вас. Ми вважаємо, що обидві компанії виготовляють гідні пристрої, на які варто звернути увагу при покупці.

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