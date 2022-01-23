Експерти дали відповідь на питання, що краще: Samsung чи Xiaomi
У сучасних реаліях користувачі смартфонів вибирають не лише конкретну модель, а й виробника. Нерідко любов до бренду складається на багато років, і покупці вкрай неохоче переходять із однієї марки на іншу.
Сьогодні поговоримо про лідерів ринку – Samsung та Xiaomi. На підставі порівняння різних параметрів ми намагатимемося виділити найкращого з двох виробників. Потрібно розуміти, що висновки, викладені наприкінці статті, – це не абсолютна істина. Ви можете з ними не погодитись, але зібрана нижче інформація допоможе сформувати власну картину та зробити вибір на користь того чи іншого бренду.
ЛІНІЙКИ
Перша частина порівняння – це лінійки смартфонів, які пропонують виробники.
XIAOMI
Китайська компанія Xiaomi випускає щороку безліч пристроїв. У неї існують дочірні бренди Redmi, Black Shark і POCO, які, технічно, не зовсім правильно називати лінійками Xiaomi, але багато користувачів не розділяють цих виробників.
Отже, компанія Xiaomi пропонує такі серії:
- Mi. Флагманські пристрої з топовими параметрами. Восени 2021 року було проведено ребрендинг. Тепер топова лінійка компанії стане просто номерною, тобто без приставки «Mi» у найменуванні, однак у найближчі пару років ви все ще зможете зустріти на ринку смартфони зі старою назвою. Цей модельний ряд не завжди пропонує дорогі пристрої, тому що в його рамках виходять полегшені гаджети з приставкою Lite в назві. Найчастіше вони пропонують дещо урізані параметри на тлі топових девайсів, але при цьому мають цікавіший дизайн і широкий вибір варіантів кольору.
- Mi Note. Ця серія відрізняється від девайсів серії Mi наявністю екранів з великою діагоналлю і досить потужною начинкою, але коштують вони дешевше, тому що тут не впроваджують флагманські фішки.
- Redmi. Під цим ім’ям виходять смартфони середньоцінового сегмента, причому тут є поділ на дві серії: Redmi та Redmi Note. Перші за параметрами простіше і відповідно коштують дешевше, ними представлений бюджетний та ультрабюджетний сегмент. Серія Note — дорожча та потужніша.
- POCO. Під цією назвою випускаються смартфони, які сьогодні по праву можна назвати “вбивцями флагманів”. Нерідко тут з’являються пристрої з залізом, що зустрічається в телефонах у 2-3 рази дорожче. Спочатку асортимент POCO був сильно обмежений, в рік виходили 1-2 моделі, але останнім часом він виріс до трьох серій: M (найдешевші і «слабкі» пристрої), X (середня ціна, потужні процесори та пам’ять, але не найкращі камери), F (найдорожчі пристрої всередині суббренду POCO з найбільш просунутими комплектуючими).
- Black Shark – ігрова серія з топовою начинкою, «агресивним» та яскравим дизайном та додатковими геймерськими фішками.
SAMSUNG
Південнокорейський бренд поступається Xiaomi за кількістю пристроїв, що випускаються в рік, однак і у нього є що запропонувати своїм користувачам:
- Galaxy S. Преміальна лінійка, до якої входять флагмани з топовими параметрами. Як і у Xiaomi, всередині неї є недорогі пристрої з приставкою FE (Fan Edition). Ці смартфони сподобаються тим, хто шукає найкращу начинку, але без унікальних особливостей флагманів, що дозволяє заощадити на покупці.
- Galaxy Note. Ця серія позиціонується як смартфони для бізнесу. Вона пропонує начинку від девайсів Galaxy S, але в іншому дизайні. Крім того, всі смартфони серії обов’язково підтримують стилус. У 2021 році в рамках лінійки не вийшов новий пристрій, тому ходять чутки, що компанія її повністю закрила. Проте офіційного підтвердження цього немає.
- Galaxy Z. Дорога серія, що пропонує серії складних смартфонів Fold та Flip.
- Galaxy A. Середньоцінова лінійка, що поєднує хорошу начинку, відносно невисоку вартість та досить вишуканий дизайн.
- Galaxy M. Спочатку планувалося, що ці пристрої будуть дешевшими за серію Galaxy A, але в результаті вартість у них приблизно однакова, а різниця криється в тому, що серія M більш практична. Ці телефони не можуть похвалитися тонким корпусом і симпатичним дизайном, але тут встановлюються дуже ємні батареї, що забезпечують високу продуктивність. По апаратній частині все досить однаково, а ось камери гірші у порівнянні з лінійкою Galaxy A.
Окремо слід згадати, що компанія має несерійні моделі, наприклад, Galaxy A03 і A02, що є найслабшими і досить дешевими.
Також періодично у компанії виходять моделі із приставкою «Active». Це смартфони із захищеним корпусом, створені для активних людей.
Висновок: В цілому, обидва бренди пропонують великий вибір смартфонів і охоплюють всі цінові сегменти, але Xiaomi все ж таки виграє за кількістю девайсів. Також ця компанія має ігрову серію, чого немає у Samsung.
ЦІНОВА ПОЛІТИКА
Вибір моделей обох компаній дуже широкий, тому з погляду охоплення цінових сегментів бренди перебувають у однакових умовах. Шанувальники Samsung зможуть знайти відповідний пристрій, виходячи з бюджету. Аналогічно складнощів не виникне і у фанатів Xiaomi.
Якщо ж говорити про конкретне співвідношення вартості та начинки, то тут явним лідером буде Xiaomi. Справа в тому, що за приблизно рівної вартості смартфон від Xiaomi завжди запропонує кращу начинку, ніж Samsung (за умови, що це актуальні моделі). Для перевірки тези можна вибрати пристрої з однаковою ціною від кожного виробника і порівняти їх параметри.
Навіть з урахуванням того, що вартість флагманів Xiaomi підросла в 2021 році, вони все ще коштують дешевше за Samsung. Така ситуація спостерігається й у інших цінових сегментах.
ДИЗАЙН
Важливим критерієм вибору смартфона для деяких користувачів є дизайн.
Якщо говорити про матеріали, то тут у компаній є паритет. У бюджетному сегменті переважно використовується пластик, у дорожчих смартфонах зустрічається як пластик, так і скло. Іноді бренди експериментують та застосовують кераміку або метал. Тут немає явного лідера: обом компаніям не чуже використання як дешевих матеріалів, так і преміальних.
Якщо говорити безпосередньо про дизайн, Samsung досить консервативні. Можна сказати, що всередині кожної лінійки є усталений дизайн, властивий всім пристроям, що входять до неї. Звичайно, щорічні оновлення привносять щось нове щодо зовнішності, але в цілому якихось яскравих девайсів у Samsung не з’являється. Єдиним винятком можна вважати серію Galaxy Z, але в даному випадку більшою мірою вирішує форм-фактор.
Компанія Xiaomi у плані дизайну виглядає цікавіше. Тут найчастіше проводяться експерименти. За останні роки фанати китайського бренду бачили смартфони з прозорою задньою панеллю, висувними камерами, найтоншими корпусами та іншими цікавими рішеннями. Ще виробнику не чуже використання безлічі кольорів, що теж можна вважати плюсом. Тішить і той факт, що навіть усередині серії смартфони Xiaomi відрізняються. Прикладом цього може бути лінійка POCO M.
ЕКРАНИ
Екран – важлива частина будь-якого сучасного смартфона, і тут впевненіше почувається Samsung.
Можна по-різному ставитися до AMOLED матриць, але саме вони вважаються найкращими у світі за якістю зображення. Ще вони тонші, а значить, дозволяють зробити більш тонкий смартфон, та й за споживанням енергії економічніші. І це не єдині переваги цієї технології.
Будучи виробником AMOLED матриць, Samsung мають можливість встановлювати їх навіть у пристрої із середнього сегмента цін. Девайси компанії, які не отримали таку матрицю, оснащуються PLS панелями.
Xiaomi теж використовують AMOLED матриці, але рідше, та й купують їх у Samsung, тобто у найкращих пристроях китайського бренду стоять екрани від корейців. Однак варто враховувати, що поставити однакову матрицю в смартфони від різних брендів – ще не означає отримати однакову якість зображення, оскільки багато залежить від налаштувань.
Питання сприйняття зображення суб’єктивне, але все ж таки AMOLED дисплеї в Samsung частіше хвалять за картинку, ніж аналогічні екрани у Xiaomi. Про це говорять не лише оглядачі чи незалежні дослідні компанії, а й відгуки звичайних користувачів.
Смартфони без екранів AMOLED мають матриці IPS (Xiaomi) або PLS (Samsung). І ось тут, судячи з відгуків, перші кращі за кольором, кутами огляду та якістю зображення в цілому.
Висновок: моделі з AMOLED матрицями цікавіші у Samsung. Інші варіанти екранів кращі у Xiaomi.
ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ
Апаратна частина – важливий критерій для вибору будь-якого мобільного пристрою.
Компанія Samsung у своїх преміальних смартфонах використовує або чіпсети Qualcomm, або власні Exynos. Причому найчастіше девайси з другим варіантом користувачам подобаються менше. У більш дешевому сегменті зустрічаються не лише ці два виробники, але й процесори від MediaTek. Особливо це трапляється в бюджетних телефонах бренду.
У Xiaomi в топових рішеннях використовується Qualcomm. У доступнішому сегменті можна побачити і Qualcomm, і MediaTek.
З погляду пам’яті, Samsung найчастіше пропонує фіксований варіант. У Xiaomi може бути 2-3 модифікації по ОЗП та ПЗП, що зручніше, тому що користувач може вибрати відповідну для себе комбінацію і не переплачувати за те, що йому не потрібно. Корейський бренд таку можливість дає рідше.
Іншими словами, за начинкою компанії приблизно рівнозначні, але не варто забувати і про ціну. Вище згадувалося, що за рівної вартості смартфони Xiaomi практично завжди пропонують більше, ніж Samsung. Проте є зворотний бік: оптимізація. Нерідко досвід використання показує, що смартфон Samsung з більш скромними характеристиками (наприклад, трохи менше ОЗП або процесор трохи слабше) працює так, як значно потужніший девайс Xiaomi з аналогічною вартістю.
Висновок: якщо дивитися виключно на співвідношення “ціна/параметри”, то китайський бренд пропонує більше. Якщо вас хвилює досвід використання, то особливої різниці між телефонами двох брендів з однаковою вартістю ви не помітите.
КАМЕРИ
Одним із напрямків, якому приділяють увагу всі виробники під час розробки смартфонів, є камери.
Тут варто нагадати, що Samsung є одним із виробників фотосенсорів, які у тому числі використовуються у Xiaomi. Однак при цьому багато залежить і від налаштувань камери безпосередньо виробником смартфона.
Якщо говорити про найвищий сегмент цін, то дослідження фахівців DxOMark (незалежне агентство з оцінки камер) показують, що топові смартфони Xiaomi фотографують краще. У рейтингу DxOMark вони знаходяться на більш високих місцях і навіть відносно старі моделі можуть випереджати нові девайси Samsung.
Але є й інший погляд: у багатьох оглядах смартфонів або при безпосередньому порівнянні камер ентузіастами гаджети від Xiaomi максимум знімають не гірше за корейського виробника, але вже точно не краще.
У смартфонах середнього та бюджетного сегмента можливості камер плюс-мінус рівнозначні. Виходячи з цього можна сміливо стверджувати, що телефони від обох брендів знімають добре.
Висновок: на наш погляд, явного лідера по камерах серед брендів, що розглядаються, немає. Можливості фотозйомки однаково хороші у пристроях обох компаній.
ІНТЕРФЕЙС ТА ОБОЛОНКА
Оцінювати оболонки досить складно, оскільки це дуже суб’єктивний параметр.
Якщо говорити про зручність використання, то і MIUI (Xiaomi), і One UI (Samsung) цілком зручні та зрозумілі для сприйняття.
Якщо вивчати відгуки про смартфони обох компаній, то можна легко помітити, що MIUI частіше лають за різноманітність реклами і не найстабільнішу роботу, а ось знайти недоліки в роботі оболонки Samsung можна тільки у відгуках на телефони з бюджетного сегмента. Це дозволяє говорити про те, що оболонка від корейців поводиться краще.
Ще один важливий момент у роботі ОС – це оновлення та їх частота. Варто розуміти, що будь-який виробник насамперед випускає нові версії програмного забезпечення для флагманів, потім йдуть усі інші моделі. Компанія Xiaomi суттєво підвищила швидкість випуску нових версій ОС, починаючи з 2019 року. Samsung у цьому питанні консервативніші – вони не записуються в першопрохідці, але й у хвості не плутаються.
Висновок: з погляду візуальної складової та простоти використання оцінювати оболонки ми не будемо, оскільки це дуже суб’єктивні моменти. За швидкістю оновлення Xiaomi працюють більш оперативно, а ось за стабільністю набагато краще себе зарекомендували девайси Samsung. Ще один серйозний мінус китайського виробника – вшита реклама.
АВТОНОМНІСТЬ
Судити про автономність смартфонів за ємністю батареї не зовсім правильно, оскільки на цей показник впливають інші параметри, включаючи процесор, оптимізацію, тип, розмір і роздільну здатність екрана. Тим не менш, у Samsung в рамках серії Galaxy M виходили смартфони з дуже ємними батареями 6000 і 7000 мАг, чим Xiaomi похвалитися не можуть.
З іншого боку, у Xiaomi частіше можна зустріти смартфони з акумуляторами 5000 мАг, у той час як у Samsung у багатьох пристроях цей показник менший.
Якщо все ж таки говорити про автономну роботу, то в середньому обидві компанії демонструють однакові показники (виняток можуть становити окремі моделі).
Що стосується такої функції, як швидка зарядка , то тут однозначно лідирує Xiaomi. У бренду не тільки є смартфони, що заряджаються блоками живлення в 120 Вт, але й загалом швидка зарядка зустрічається набагато частіше, ніж у гаджетах корейської компанії.
ОСОБЛИВОСТІ
Яскраво-виражених фішок, властивих виключно девайсам брендів, що розглядаються нами, немає. У той самий час варто відзначити, що в смартфонах Xiaomi частіше можна побачити стереодинаміки, а ось на боці Samsung впровадження вологозахисту за стандартом IP67 у лінійку Galaxy A в 2021 році. Якщо бренд не стане від цього відмовлятися в майбутніх телефонах і додасть опцію в інші девайси, то це буде вагомим аргументом на їхню користь, тому що в сучасних реаліях вологозахист є або в спеціалізованих захищених смартфонів, або у флагманів.
ВИСНОВОК
Однозначної відповіді на питання про те, який із двох брендів краще, ми дати не можемо, тому що обидві компанії роблять відмінні пристрої та займають лідируючі позиції з продажу, що говорить багато про що.
Однак із зібраної вище інформації можна зробити висновок, що у Xiaomi ширший вибір, нижчі ціни, більше смартфонів з яскравою зовнішністю та особливостями дизайну.
З точки зору камер та начинки, бренди пропонують рівні можливості, але за рівних характеристик смартфони з Китаю коштують дешевше. Також на стороні Xiaomi швидка зарядка, а ось Samsung у свою чергу більш стабільні по оболонці і можуть запропонувати вологозахист у ряді пристроїв із середньоцінового сегменту. Ще однією перевагою корейців можна назвати більшу кількість телефонів з якісними матрицями AMOLED, в той час у Xiaomi переважно використовуються IPS панелі.
Що вибрати – залежить від вас. Ми вважаємо, що обидві компанії виготовляють гідні пристрої, на які варто звернути увагу при покупці.