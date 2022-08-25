ТОП-5 смартфонів, які найчастіше обирають собі популярні зірки та блогери

У 2022 році тренди в інтернеті та за його межами задають блогери, а також різні зірки. Якщо якась знаменитість з’явиться на публіці з моделлю смартфона, то багато людей захочуть купити собі такий самий апарат. Якими ж телефонами найчастіше користуються блогери? Давайте з’ясуємо.





№5 – OnePlus 10 Pro

Блогери дуже люблять OnePlus 10 Pro. Ще б пак – у моделі унікальний дизайн за рахунок незвичайного оформлення камери 48+8+50 МП, 6.7-дюймовий AMOLED дисплей і потужний процесор Snapdragon 8 Gen 1. До того ж, працює смартфон під управлінням OxygenOS – фірмового інтерфейсу компанії, який відрізняється високою функціональністю при оформленні, схожому на чистий Android.

№4 – Samsung Galaxy S22

Компактних флагманів на ринку не так багато і Galaxy S22 – один із таких. При мініатюрних розмірах апарат оснащений потужним процесором Exynos 2200, а також 6.1-дюймовим дисплеєм AMOLED з частотою оновлення 120 Гц. Є потрійна камера на 50+10+12 МП, корпус із захистом IP68, стереозвук та батарея на 3700 мАг із 25-ватною швидкою зарядкою.

№3 – iPhone 12

Базовий смартфон минулого покоління все ще є актуальним у 2022 році. Саме тому багато блогерів, які віддають перевагу компактним пристроям, вибирають саме цю модель. Має класний 6.1-дюймовий OLED дисплей і все ще продуктивний Apple A14 на слоті процесора. Зазначимо і фотоможливості подвійної камери на 12+12 МП.

№2 – iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro дуже схожий по функціоналу на iPhone 13 Pro Max, але при цьому має адекватні розміри. 6.1-дюймовий екран тут також оновлюється з частотою 120 Гц, а камера включає в себе ультраширик і телевик. Місткість акумулятора становить значні 3095 мАг, а в ролі процесора виступає Apple A15.

№1 – iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro Max – один із найкращих смартфонів на ринку в даний момент, тому немає нічого дивного в тому, що необмежені в засобах блогери купують саме його. Девайс оснащений забійною квадрокамерою, здатною знімати з динамічним фокусом, 120-герцевим дисплеєм та найпотужнішим процесором для смартфонів – Apple A15. Все це доповнюється найкращою автономністю серед iPhone.