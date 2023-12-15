Який фітнес браслет купити в подарунок на Новий рік: топ 2024

Фітнес-браслет може стати чудовим подарунком на новий рік для ваших рідних і близьких. Головне вибрати дійсно гідний гаджет. І в цьому ми зараз допоможемо.

До нового року залишається всього кілька тижнів, і зараз саме час подумати над подарунком для своїх рідних та близьких. Якщо вони захоплюються здоровим способом життя, найкращим новорічним подарунком для них може стати фітнес-трекер. Такі гаджети набагато дешевші за розумні годинники, і не гірше їх зможуть мотивувати ваших близьких на вчинення нових «подвигів» у спорті. Ну а ми допоможемо вам вибрати найцікавіші з таких пристроїв.

Xiaomi Mi Band 8

Дисплей: 1,62 дюйми, AMOLED, 192×490 пікселів

Захист: WR50 (5 атм)

Автономність: до 16 днів

Фітнес-браслети Xiaomi завжди відрізнялися доступним цінником і просто шикарним набором можливостей. Не дивно, що компанія довгі роки утримує звання одного з лідерів цього ринку.

Xiaomi Mi Band 8 справді може стати чудовим подарунком на новий рік для всіх людей, які ведуть активний спосіб життя. Гаджет може відстежувати понад 150 типів активностей, він вміє стежити за якістю сну, моніторить пульс та рівень кисню в крові, витримує занурення на глибину до 50 метрів та пропрацює до 16 днів без підзарядки. А завдяки капсульній конструкції його можна не носити на руці, а, наприклад, закріпити на бігових кросівках або повісити на шию як кулон. І, зауважте, це за зовсім невеликі гроші.

HUAWEI Band 8

Дисплей: 1,47 дюйми, AMOLED, 194×368 пікселів

Захист: 5 ATM

Автономність: до 14 днів

HUAWEI Band 8 не дарма вважається одним із ключових конкурентів розробки Xiaomi. Діагональ екрану гаджета трохи менша, але за рахунок інших пропорцій використовувати його навіть зручніше. А сам браслет зовні нагадує розумний годинник. Ось тільки пропрацювати цей «годинник» може аж пару тижнів, а його вага не перевищує 14 грамів.

З фітнес-можливостями у нього теж все гаразд. Браслет може багато розповісти про ваш сон, пульс, рівень кисню в крові і витрачені калорії. Він розпізнає біг та ходьбу, автоматично визначить один із чотирьох головних стилів плавання та відстежуватиме активність у більш ніж 100 режимах тренувань. Ну а технологія Huawei TruRelax допоможе зняти стрес за допомогою дихальних вправ.

HONOR CHOICE Band

Дисплей: 1,64 дюйми, AMOLED, 280×456 пікселів

Захист: 5 ATM

Автономність: до 12 днів

Пліч-о-пліч з HUAWEI Band 8 йде і фітнес-браслет HONOR CHOICE Band. При цьому розробка HONOR пропонує ще більший екран із діагоналлю 1,64 дюйма та співвідношенням сторін, близьким до 2:3. Екран інформативний і дуже зручний у роботі, а його яскравість у 500 нит дозволяє дисплею залишатися добре читаним навіть у сонячний день.

Крім звичних функцій фітнес-браслету, він зможе провести професійний аналіз 11 видів тренувань, включаючи біг, ходьбу, плавання та їзду на велосипеді, та покаже, коли ваш організм відновиться після тренування, щоб ви змогли продовжити заняття з максимальною користю. Загальна кількість підтримуваних ним тренувань досягає 119.

LEEF Nex

Дисплей: 0,96 дюйми, TFT

Захист: IP65

Автономність: до 5 днів

Мініатюрний та дуже недорогий фітнес-трекер LEEF Nex з м’яким рожевим ремінцем стане чудовим новорічним подарунком дівчині. Браслет елегантно виглядає на руці. Він оснащується невеликим 0,96-дюймовим екраном та сумісний з усіма сучасними смартфонами на платформах Android, iOS та HarmonyOS.

Гаджет відстежує кроки та витрачені калорії, він моніторить пульс, рівень кисню в крові, якість сну і навіть вміє вимірювати артеріальний тиск. Є в нього і захист від води, що дозволяє йому не боятися дощу та поту. А от плавати з ним таки не варто.

Digma Force A5

Дисплей: 0,96 дюйма, TFT, 80х160 пікселів

Захист: IP65

Автономність: до 5 днів

Подібні можливості пропонує і Digma Force A5, відрізняючись від розробки LEEF, хіба що більш різким, незграбним дизайном. В іншому браслет також використовує 0,96-дюймовий екран, захищений від води та пилу за стандартом IP65 і може працювати до 5 днів без підзарядки.

Він виміряє пульс і тиск, розповість про рівень кисню в крові, витрачені калорії, пройдені кроки і якість сну. Ну і звичайно, гаджет попередить про вхідний дзвінок, повідомлення або лист на електронну пошту, щоб ви його не пропустили.