Найкращі смартфони на ринку за всіма параметрами

Зараз на ринку смартфонів представлено стільки моделей, що очі розбігуться навіть у самого підкованого техногіка, що вже говорити про обивателів. Щоб ви знали, які телефони однозначно коштують своїх грошей, ми склали рейтинг абсолютно кращих пристроїв за всіма параметрами.





№5 – OnePlus 10 Pro

Ціна: 30 000 гривень

OnePlus цього року випустила свій найкращий флагман. За рахунок нестандартного оформлення камери пристрій чіпляє погляд. Іншим козирем варто назвати 6.7-дюймовий екран з 2К роздільною здатністю та підвищеною частотою оновлення 120 Гц. На слоті процесора стоїть топовий Snapdragon 8 Gen 1, а для фанатів фото встановлені три камери на 48, 8 та 50 МП. За автономність відповідає акумулятор на 5000 мАч з підтримкою 80-ватної провідної та 65-ватної бездротової зарядки.

№4 – Google Pixel 6 Pro

Ціна: 37000 гривень

Сперечатись із тим, що новий флагман у Google вдався — безглуздо. Він має незвичайний дизайн, а також класний 6.71-дюймовий дисплей із підвищеною герцовкою 120 Гц, а також власним процесором Google Tensor. Як і належить камерофону, фотоможливості тут на високому рівні – потрійна камера на 50 +48 +12 МП робить топові знімки в будь-яких умовах.

№3 – Sony Xperia 1 IV

Ціна: 50 000 гривень

Нещодавно представлений Sony Xperia 1 IV підкуповує унікальним зовнішнім виглядом, а також чудовою камерою на 12+12+12+0.3 МП, у якій кожен модуль здатний зробити класний знімок. 6.5-дюймовий екран при частоті оновлення 120 Гц має 4К роздільну здатність, а процесор Snapdragon 8 Gen 1 забезпечує найвищу продуктивність. Крім того, на відміну від інших флагманів, тут є мініджек та слот під microSD карту.

№2 – Samsung Galaxy S22 Ultra

Ціна: 52 999 гривень

Цього року корейці перевершили себе, випустивши Samsung Galaxy S22 Ultra. Це еталонний флагман з підтримкою стілусу, агресивним дизайном і топовими параметрами. Модель оснащена 6.8-дюймовим екраном AMOLED з частотою оновлення 120 Гц, процесором Exynos 2200, а також забійною камерою на 108+10+10+12 МП. Все це доповнюється акумулятором на 5000 мАч з підтримкою 45-ватної зарядки.

№1 – iPhone 13 Pro Max

Ціна: 43 999 гривень

Хоч як крути, а потягатися з iPhone 13 Pro Max не може жоден смартфон на ринку. Незважаючи на високу продуктивність, процесор Apple A15 Bionic не має проблем із перегрівом, на відміну від Snapdragon 8 Gen 1. До того ж апарат оснащений величезним 6.7-дюймовим дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц, а також феноменальною камерою на 12+12+12 МП , яка здатна знімати з динамічним фокусом.