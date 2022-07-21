Українцям назвали можливості Wi-Fi роутера, про які знають далеко не всі

Не всі українці знають про те, які функції є у Wi-Fi роутера. Спеціально для вас редакція GSMinfo підготувала невелику шпаргалку. Можливо, дані функції вже є у вашому пристрої, а якщо їх немає, а ви вважаєте їх потрібними, то саме час замінити старий роутер на новий – за останні роки технології зробили крок далеко вперед.





Два діапазони

Більшість роутерів працюють на частоті 2,4 ГГц. Зараз ця частота сильно зашумлена масою інших пристроїв, роутерів та смартфонів. Якщо Wi-Fi часто просідає за швидкістю, а з’єднання рветься, тоді кращий варіант перейти на 5 гігагерцовий діапазон. Якщо роутер його підтримує, перемикання відбувається в налаштуваннях. Якщо ні, потрібно придбати новий пристрій. На частоті 5 ГГц і швидкості будуть на порядок вищими, і пінг хороший, що важливо для геймерів. Важливо розуміти, що обидва девайси повинні підтримувати 5 гігагерцовий діапазон.

Вбудований 4G модем

Деякі пристрої мають слот під сім-карту. Це зручно — якщо відключається дротовий інтернет, то відбувається підключення до мобільного оператора. Така функція зручна, якщо у вас часто вимикається інтернет чи електрика. Підключивши ваш роутер до джерела безперебійного живлення, ви не залишитеся без доступу до мережі. Звичайно, якість зв’язку через 4G буде гіршою за кабельне з’єднання, але зовсім без зв’язку такий роутер вас не залишить. Також подібні роутери ідеально підходять як основний інтернет-пристрій для дачі.

MESH-функції

Ви живете у великому будинку чи квартирі та у далеких кімнатах погано ловить Wi-Fi? Якщо ваш роутер підтримує MESH функції, можна купити ще один такий самий пристрій і з’єднати їх в єдину мережу. Коли сигнал від одного девайса слабшатиме, то ваш смартфон або ноутбук перейде на той роутер, що буде ближче. Підключення відбувається без обриву з’єднання, як це зараз модно називати безшовно.

USB-порт

Багато моделей мають USB порт. Старі моделі роутерів мали підтримку USB для єдиної мети – зовнішнього 4G модему у вигляді невеликої флешки. Сучасні девайси підтримують USB для підключення зовнішнього диска або класичної флешки, а також принтера.

Навіщо це потрібно? Наприклад, ви любите завантажувати фільми з торрента. Не потрібно тримати комп’ютер увімкненим – деякі моделі роутерів вміють завантажувати торенти або інші файли з мережі на зовнішній накопичувач. Зручно? Так, безперечно.

Батьківський контроль

У вас діти, і ви не хочете, щоб вони дивилися в інтернеті те, що їм не потрібно дивитися? Багато гаджетів підтримують функцію батьківського контролю. Можна налаштувати так, щоб інтернет на смартфоні або ноутбуці дитини відключався рівно о 22 годині.

Можна додавати сайти до чорних списків, а також підключити DNS батьківського контролю, який не дасть вашій дитині заходити на сайти для дорослих.

Також не варто забувати, що буквально в кожному Wi-Fi роутері є:

Можливість створення мережі між пристроями. Перекидати файли з телефону на комп’ютер можна без зайвих рухів всередині вашої мережі;

Можна регулювати потужність передавача;

Можна дивитися список підключених клієнтів (а раптом сусід використовує ваш інтернет?) та відключати їх;

Робити обмеження щодо споживаного трафіку;

Підключати нові бездротові пристрої натисканням однієї кнопки WPS.