Радіоінженер зробив заяву, як впливає телефон на здоров’я чоловіка та в якій кишені варто носити гаджет

Шкода від мобільного телефону не припиняє мучити голови багатьох людей. Раз у раз по ТБ показують репортажі про те, що може зробити телефон зі здоров’ям. У сильної половини свої побоювання: нерідко говорять про потенційну шкоду чоловічому здоров’ю.





Чи шкідливо носити телефон чоловікові в джинсах?

Найнебезпечнішим місцем чоловіки вважають передню кишеню брюк або джинсів. І це не дивно – адже поруч те, що робить чоловіка чоловіком. Також дуже небезпечними вважають нагрудні кишені: серце виявляється в сантиметрах від телефону. А чи може телефон завдати шкоди? Розберемося разом!

Відразу скажемо, що випромінювання від будь-якого сучасного смартфона або телефону настільки мале, що не може мати істотного впливу на організм навіть в працюючому стані. Порівняйте самі: магнетрон в мікрохвильовці, розташованій на кухні випромінює з потужністю від 600 до 1000 Вт. Саме така потужність потрібна, щоб розігріти їжу.

Потужність випромінювання від телефону 10 мкВт – набагато менше багатьох навколишніх пристроїв

Телефон же під час голосового дзвінка або передачі даних працює на потужності в районі 0,00001 Вт – в сотні мільйонів разів менше. Акцентуємо увагу: це в активному режимі! А що ж коли ми носимо телефон в кишені одягу і не користуємося ним?

У режимі очікування телефон майже нічого не випромінює. Іноді він обмінюється з найближчою базовою станцією системною інформацією, але це відбувається рідко.

Сучасні смартфони рідко мовчать повністю і фонова передача даних все ж залишається. Але з огляду на те, що це відбувається не постійно, то таким випромінюванням можна взагалі знехтувати.

Шкода від носіння телефону в кишені все ж є! Для самого телефону: він може зламатися!

Тому носити телефон можна в будь-якій кишені як чоловікам, так і жінкам. Небезпека залишається лише для самого смартфона. Сучасні моделі роблять такими тонкими, що в брюках або джинсах його можна легко переламати.