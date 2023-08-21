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Українцям назвали головні причини для переходу на Wi-Fi 6

21.08.2023
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Wi-Fi 6

Wi-Fi 6 – найсучасніший стандарт бездротової мережі, що забезпечує високу якість зв’язку та максимальну швидкість, яку тільки можна вичавити з Wi-Fi. Більшість сучасних роутерів вже йдуть із підтримкою цього стандарту. Так як зрозуміти, що час уже переходити на нові протоколи передачі даних? Розберемося у цьому питанні за допомогою 5 наративів.

Ваше підключення до Інтернету понад 100 Мбіт/сек

Переважна більшість Wi-Fi-роутерів минулого покоління навряд чи зможе видати чистими навіть 100 Мбіт/сек. Класичні TpLink’и, які у більшості користувачів, усередині локальної мережі дають стабільну сотку. А що якщо ваш провайдер вже пропонує вам перейти на тариф понад 300 Мбіт/сек? Тут уже без сучасного роутера з Wi-Fi 6 не обійтися. Інакше це не матиме жодного сенсу.

У вас багато медіа-пристроїв

Наприклад, ви тримаєте колекцію улюблених фільмів на сервері NAS і до локальної мережі у вас підключені телевізори та інше мультимедійне обладнання. Тут аж ніяк не обійтися без високих швидкостей, які може дати повітрям саме стандарт Wi-Fi 6. В іншому випадку, буде навантаження на мережу, і всі споживачі будуть відчувати труднощі з доступом не тільки до локальної мережі, але і до інтернету.

Ви граєте в ігри

Раніше геймери, які любили зарубатись в онлайн-ігри, завжди підключали свій комп’ютер або ноутбук за допомогою дроту. З появою сучасних роутерів з Wi-Fi 6 потреба у дроті відпадає. Якщо роутер не знаходиться дуже далеко, то не буде жодних проблем зі швидкістю та пінгом. Вже багато гравців відмовилися від дроту на користь сучасного стандарту бездротової мережі.

Wi-Fi-роутер

Підтримка великої кількості споживачів

Якщо у вас велика сім’я та підключено багато пристроїв, то перехід на Wi-Fi 6 не є рекомендаційним – він обов’язковий. Річ у тім, нові технології підтримують підключення великої кількості споживачів без зниження якості. Не треба буде бігати і перевантажувати роутер, який «захлинувся» від такої активності — сучасний стандарт вивезе багато пристроїв.

Занадто багато перешкод

Роутери минулого покоління працюють на частоті 2.4 ГГц. Зараз на цій частоті стільки пристроїв, що роутер дуже важко працювати в такому хаосі. У випадку, якщо сигнал вашого маршрутизатора ослаб у дальній кімнаті і доступ у мережу став значно гіршим, то це гарний привід придбати новий.

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21.08.2023
1 хвилина на прочитання
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