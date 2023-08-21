Українцям назвали головні причини для переходу на Wi-Fi 6

Wi-Fi 6 – найсучасніший стандарт бездротової мережі, що забезпечує високу якість зв’язку та максимальну швидкість, яку тільки можна вичавити з Wi-Fi. Більшість сучасних роутерів вже йдуть із підтримкою цього стандарту. Так як зрозуміти, що час уже переходити на нові протоколи передачі даних? Розберемося у цьому питанні за допомогою 5 наративів.

Ваше підключення до Інтернету понад 100 Мбіт/сек

Переважна більшість Wi-Fi-роутерів минулого покоління навряд чи зможе видати чистими навіть 100 Мбіт/сек. Класичні TpLink’и, які у більшості користувачів, усередині локальної мережі дають стабільну сотку. А що якщо ваш провайдер вже пропонує вам перейти на тариф понад 300 Мбіт/сек? Тут уже без сучасного роутера з Wi-Fi 6 не обійтися. Інакше це не матиме жодного сенсу.

У вас багато медіа-пристроїв

Наприклад, ви тримаєте колекцію улюблених фільмів на сервері NAS і до локальної мережі у вас підключені телевізори та інше мультимедійне обладнання. Тут аж ніяк не обійтися без високих швидкостей, які може дати повітрям саме стандарт Wi-Fi 6. В іншому випадку, буде навантаження на мережу, і всі споживачі будуть відчувати труднощі з доступом не тільки до локальної мережі, але і до інтернету.

Ви граєте в ігри

Раніше геймери, які любили зарубатись в онлайн-ігри, завжди підключали свій комп’ютер або ноутбук за допомогою дроту. З появою сучасних роутерів з Wi-Fi 6 потреба у дроті відпадає. Якщо роутер не знаходиться дуже далеко, то не буде жодних проблем зі швидкістю та пінгом. Вже багато гравців відмовилися від дроту на користь сучасного стандарту бездротової мережі.

Підтримка великої кількості споживачів

Якщо у вас велика сім’я та підключено багато пристроїв, то перехід на Wi-Fi 6 не є рекомендаційним – він обов’язковий. Річ у тім, нові технології підтримують підключення великої кількості споживачів без зниження якості. Не треба буде бігати і перевантажувати роутер, який «захлинувся» від такої активності — сучасний стандарт вивезе багато пристроїв.

Занадто багато перешкод

Роутери минулого покоління працюють на частоті 2.4 ГГц. Зараз на цій частоті стільки пристроїв, що роутер дуже важко працювати в такому хаосі. У випадку, якщо сигнал вашого маршрутизатора ослаб у дальній кімнаті і доступ у мережу став значно гіршим, то це гарний привід придбати новий.