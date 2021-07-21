На що звернути увагу при виборі смартфона в 2021 році

Перед покупкою нового смартфона необхідно добре зрозуміти кілька моментів, які допоможуть вибрати адекватний варіант, щоб потім не шкодувати про покупку.





Людина, яка мало розбирається в смартфонах може просто розгубитися, зайшовши в магазин електроніки. Допомога консультанта не завжди буде до речі. Часто консультанти в магазинах електроніки змушені продавати не те, що хотів би клієнт, а те, за що він отримає найбільшу кількість «бонусів».

У цій статті ми розглянемо 6 характеристик, на які потрібно звернути увагу при покупці нового смартфона.

1. Бренд смартфона

Важливо звернути увагу на виробника смартфонів. Справа в тому, що широко відомі бренди, давно працюють на ринку, як правило, дорожать своєю репутацією і для виробництва смартфонів використовують тільки якісні компоненти. Це дає гарантію безпечного використання і довшого терміну служби смартфона.

Такі компанії лояльно ставляться до клієнтів і якщо виникли питання по гарантії, вони простіше зможуть обміняти смартфон або відремонтувати його з оригінальними запчастинами.

Зверніть увагу на такі бренди як: Apple, Samsung, Nokia, Sony, Motorola

Такі серйозні бренди досить довго підтримують свої смартфони, тобто вони надсилають на них оновлення операційної системи і оновлення безпеки. Ці виробники добре оптимізують систему і не навантажують її зайвими функціями. Завдяки чому, смартфони працюють плавніше, швидше і з найменшою кількістю «глюків».

2. Вбудована пам’ять

Вбудована пам’ять – це пам’ять смартфона, яка присутня в ньому вже з моменту покупки і чим більше вбудованої пам’яті, тим менше необхідності докуповувати sd-карту для розширення пам’яті смартфона.

В основному поширені такі варіанти вбудованої пам’яті: 32, 64, 128 і 256 гігабайт.

Якщо ви любите багато фотографувати і знімати відео на смартфон, зберігати музику і фільми на смартфоні у великій кількості, то краще всього вибирати смартфон з об’ємом пам’яті мінімум від 64 гігабайт, а краще від 128 гігабайт. Тоді вам не доведеться докуповувати карту пам’яті на смартфон.

Для орієнтування 1 гігабайт пам’яті займає: 1 фільм в хорошій якості або 100 пісень або 500 фотографій або 5 відео по 2 хвилини, зняті на смартфон.

3. Оперативна пам’ять

Якщо просто, то кількість оперативної пам’яті на смартфоні відповідає за те, скільки одночасних дій можна виконувати на смартфоні або скільки додатків використовувати одночасно.

Наприклад, відкрити соціальні мережі і вести листування, ще відкрити браузер і дивитися там погоду, слухати музичний плеєр, і щоб жодна з цих програм не вилітала. Це можливо завдяки тому, що на смартфоні є достатня кількість оперативної пам’яті.

Зазвичай, в смартфонах буває 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16 гігабайт оперативної пам’яті. У смартфонах бюджетного і середньобюджетного сегменту частіше від 2 до 6 гігабайт оперативної пам’яті. У більш дорогих, флагманських апаратах від 8 гігабайт.

Для нормальної, швидкої роботи смартфона рекомендуємо розглядати моделі мінімум з 3 або 4 гігабайтами оперативної пам’яті, особливо, якщо смартфон на ОС Android. Цього буде цілком достатньо для всіх необхідних завдань.

Ну а якщо ви любитель важких програм, таких як наприклад вимогливі 3D ігри і відеоредактори, то вам краще розглянути моделі від 6 гігабайт оперативної пам’яті.

4. Процесор

Цей пункт в основному стосується смартфонів на Android, оскільки у них можна зустріти абсолютно різноманітні варіанти процесорів.

Найбільш зарекомендували себе процесори Snapdragon, вони показали себе як оптимальні, продуктивні процесори, які викликаюь найменше проблем. В ідеалі рекомендуємо звернути увагу на смартфони саме з таким процесором.

У Samsung є свої платформи Exynos. Вони будуть добре працювати в нових модифікаціях, тобто придивитися потрібно до смартфонів 2021-2022 року випуску з таким процесором. Такий же принцип працює з процесорами MediaTek в останніх поколіннях вони стали працювати відмінно.

5. Камера

Зараз тренд на велику кількість об’єктивів в камері смартфона, але це далеко не гарантія якісної зйомки фото і відео на смартфон. Тут працює принцип: «Краще менше камер, але більш якісних»

Чи потрібен вам макрооб’єктив (для зйомки з дуже близької відстані)? Чи потрібен ширококутний об’єктив? Чи потрібен телеоб’єктив з оптичним зумом?

Якщо ні, то придивіться до смартфону з меншою кількістю камер. Важливо звернути увагу, щоб на смартфоні була оптична стабілізація і якщо зум, то теж краще оптичний.

Це означає, що тремтіння рук буде компенсувати саме рух лінзи, і відео буде плавним. А зум буде працювати наближаючи об’єкт за допомогою лінз, тому якість фотографій буде незмінною. Цифровий зум і стабілізація явно буде погіршувати якість відео і фотографій, особливо якщо смартфон не відноситься до флагманів.

6. Акумулятор

Тут варто зазначити, що Li-Ion літій-іонний акумулятор більш сучасний вид акумулятора в порівнянні з Li-Po (Li-Pol / Li-Poly) літій-полімерним. Також варто звернути увагу на обсяг акумулятора, для смартфона на ОС Android оптимальний обсяг від 4000 mAh. Такого об’єму має вистачити на весь день активного використання смартфона.

Підсумуємо

Не покладайтеся при покупці смартфона на думку консультанта в магазині, постарайтеся розібратися в характеристиках, адже користуватися смартфоном належить саме вам. Тоді ви зможете підібрати хороший смартфон не тільки по красивому дизайну, але і за хорошими характеристиками, щоб він служив вам довго і користуватися ним було комфортно.