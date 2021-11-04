Експерти розповіли про підводні камені, які несе в собі довічна підписка на інтернет-сервіси

Багато програм та послуг, крім підписки на місяць чи рік, пропонують одночасно оплатити «вічний» доступ протягом усього життя. На перший погляд, це дуже вигідна пропозиція, але давайте розберемося, які підводні камені є у довічного доступу до сервісів.





Довічні передплати зараз є у багатьох популярних сервісів, наприклад, Spotify Premium, Twitch, VPN-провайдерів на кшталт PureVPN або NordVPN. На перший погляд здається, що оформивши таку передплату, ви маєте отримати доступ до кінця своїх днів. Але насправді тут є нюанси:

Технічно довічний доступ – це не зовсім підписка, а разовий платіж, що називається non-consumable. Тобто ви оплачуєте товар чи послугу один раз, і вона завжди має бути доступною вам. Але, на відміну від річної чи місячної, таку підписку не можна скасувати та практично неможливо повернути гроші, якщо ви розчарувалися у сервісі або перестали ним користуватися. Найчастіше мається на увазі не ваш термін життя, а тривалість існування програми, так що ви ризикуєте надовго пережити сервіс, який закриється через кілька років або місяців. Зазвичай цю інформацію зазначають у договорі, але угоди майже ніхто не читає. Щоправда, тут є винятки, наприклад, є сервіси, які гарантують надання послуг до кінця життя користувача або протягом 99 років, залежно від того, що настане раніше. В умовах передплати може бути вказана версія, яку ви оформляєте у довічне користування. Наприклад, ви отримаєте доступ до платного сервісу 1.0, потім він оновиться і випустить версію 2.0, на яку ваша підписка не поширюється.

Загалом довічна підписка може бути вигідною, але перед оформленням зверніть увагу на такі моменти: