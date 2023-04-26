Математична задача завела інтернет у глухий кут: кожен отримує різний результат

Стара математична вправа, яка з різною періодичністю регулярно виринає в соцмережах, розділила користувачів інтернету на дві категорії. Одні при спробі вирішити одержують відповідь 16, інші – число 1. То який варіант буде правильним?
У школі нас вчили, що порядок дій такий: дужки, ступеня і коріння, множення та ділення, додавання та віднімання зліва направо. Якщо ми застосуємо ці правила, то отримаємо:
- 8/2(2+2)
- 8/2(4)
- 4(4)
- 16
Результат 16 . Чи легко, так?
Але якщо це так просто, то чому деякі випускники факультету математики кажуть, що результат дорівнює 1?
Причина в тому, що в більшості країн використовується метод черговості операцій PEMDAS , описаний вище: дужки, ступеня та коріння, множення та ділення, додавання та віднімання.
Але в деяких країнах викладається порядок BODMAS . Він надає пріоритет операціям, у яких задіяні круглі дужки. Тобто спочатку потрібно прибрати дужки. Якщо ми застосуємо цей порядок:
- 8/2(2+2)
- 8/2(4)
- 8/8
- 1
Результат = 1.
То яка відповідь буде правильною? Ну, за даними Університету Берклі… обидва результати можна вважати вірними. Проблема в тому, що сама операція неправильно сформульована. За наявності двозначності слід додати додаткові дужки.
Якщо людина, яка написала формулу, хоче, щоб результат дорівнював 1, вона повинна написати 8/(2(2+2)). А якщо потрібно, щоб це було 16 тоді операція виглядає як (8/2)(2+2). Тому в мережі і виникає скільки суперечок з цього завдання. Вона матиме єдине правильне рішення… якщо питання правильно переформулювати.
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