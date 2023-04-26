Найкращі смартфони на процесорі Snapdragon 7+ Gen 2

Snapdragon 7 Plus Gen 2 – один з найбільш перспективних нових процесорів від Qualcomm. Це 4-нанометровий восьмиядерний чіпсет на топовому ядрі Cortex-X2, який набирає в AnTuTu майже мільйон балів, і за продуктивністю оминає флагманські «камені» минулих поколінь. Причому новинка не страждає на проблеми з перегрівом і троттлінгом, завдяки чому відмінно розкривається в іграх.

Виробники не залишили цей чіп без уваги, тому давайте поговоримо про найкращі смартфони із процесором Snapdragon 7+ Gen2. Відразу попереджаємо: платформа свіжа, і телефонів на ній поки що мало. Але всі моделі дуже цікаві, і запасу їх потужності вам вистачить на роки вперед.

Realme GT Neo 5 SE

Ціна: від 315 $ (на AliExpress)

Realme GT Neo 5 SE – це перший телефон на процесорі Snapdragon 7+ Gen 2, який вийшов на ринок. Апарат примітний дуже високою швидкістю заряджання – 100 Вт, адаптер живлення входить у комплект поставки пристрою.

У продажу є відразу чотири конфігурації GT Neo 5 SE: на 8/256, 12/256, 12/512 ГБ і 16 ГБ + 1 ТБ пам’яті. Скрізь використовується топова оперативна пам’ять LPDDR5X і швидкий накопичувач UFS 3.1 Карти MicroSD девайс не підтримує, але навіть базової версії має вистачити більшості користувачів, так що переплачувати особливого сенсу немає.

Смартфон має великий 6.74-дюймовий AMOLED-екран з роздільною здатністю 1.5К (2772х1240 px). Це не LTPO матриця, але в ній є всі флагманські фішки – частота оновлення 144 Гц, підтримка HDR10 +, пікова яскравість 1400 Ніт і невидимий оку ШІМ на частоті 2160 Гц. Всередині стоїть акумулятор ємністю 5500 мАг, який заряджається з 0 до 100% за 31 хвилину.

Система камер складається із трьох модулів на 64+8+2 МП, на жаль, без оптичної стабілізації, що позначається на якості нічних знімків. Також є якісні стереодинаміки, бічний сканер відбитків пальців, чіп NFC та останній Android 13 з приємною оболонкою Realme UI 4.0 без вбудованої реклами. З неочевидних мінусів відсутність підтримки Band 20, оскільки ця модель призначена для китайського ринку. Але якщо ваш оператор не використовує цієї частоти, можна сміливо замовляти GT Neo 5 SE з AliExpress. У своєму бюджеті це один із найкращих варіантів.

Redmi Note 12 Turbo

Ціна: від 340 $

Redmi Note 12 Turbo, ще один смартфон із процесором Snapdragon 7+ Gen 2, який можна вважати головним убивцею флагманів 2023 року. Судіть самі, OLED-екран тут на 6.67 дюйма з роздільною здатністю FullHD+, 12 бітним кольором і частотою 120 Гц. Панель має рекордно тонкі рамки – з боків всього 1.42 мм, що навіть менше, ніж на iPhone 14 Pro Max (2.17 мм).

Turbo у назві означає швидкість, тому окрім відмінного чіпа смарт отримав швидку пам’ять LPDDR5X + UFS 3.1. Як і у випадку Realme, комплектації стартують з 8/256 ГБ і закінчуються топовими 16+1 ТБ пам’яті. Однак у порівнянні з конкурентом у «редміка» є три переваги – це головна камера на 200 МП з оптичною стабілізацією, яка робить якісні знімки вночі, ІЧ-порт для дистанційного керування технікою, і наявність захисту від вологи за стандартом IP53, так що дощ цьому смартфону не страшний.

Note 12 Turbo трохи поступається GT Neo 5 SE по акумулятору: використовується батарея на 5000 мАг з 66-ватною зарядкою (з 0 до 100% за 47 хвилин). Однак через меншу герцовку екрана по автономності повинен бути паритет, а завдяки підтримці протоколів Power Delivery 3.0 і QuickCharge 4 ви зможете заряджати девайс від будь-якого відповідного адаптера, тоді як Realme використовує власний стандарт SuperVOOC.

Redmi Note 12 Turbo Harry Potter Edition

Також у продажу є ексклюзивна версія Redmi Note 12 Turbo Harry Potter Edition. Це цікавий варіант для любителів всесвіту Джоан Роулінг. Смартфон має аналогічні характеристики, але відрізняється дизайном задньої панелі та багатою комплектацією. Туди входить цілий набір аксесуарів – від «чарівної» палички, до шкіряного чохла та купи наклейок із персонажами з фільму. Коштує Harry Potter Edition на 50 $ дорожче, ніж просять за звичайну версію.

Поки що це все актуальні смартфони на процесорі Snapdragon 7+ Gen 2, але незабаром має вийти чимало новинок. Відповідно до витоків, до релізу готуються:

Realme 11 Pro+ Poco F5 iQOO Z9 Vivo V10 Oppo Reno 9T

У міру анонсів ми поповнюватимемо цей список новими пристроями.