Як перевірити iPhone на оригінальність при покупці телефону з рук

Смартфони iPhone – одні із найпопулярніших на вторинному ринку. Купити з рук за привабливою ціною можна як відносно нову модель типу iPhone 11, так і ту, яку вже не знайти у офіціалів. Однак, при цьому варто бути максимально пильним і звертати увагу на деякі моменти, які дозволять визначити, що перед вами оригінальний смартфон. Зараз розповімо про них детальніше.





Передмова

Перше, що варто згадати – ніколи не купуйте телефон до огляду. Це означає, що жодних відправок девайсу поштою тощо. Так, перспектива вхопити новий апарат за смачною ціною приваблює багатьох, але найчастіше це розвод.

Перевірка iPhone на оригінальність

Отже, ви зустрілися з покупцем та тримаєте свою потенційну покупку в руках. Що робити та як зрозуміти – справжній iPhone перед вами чи ні.

Переходимо в “Налаштування” та шукаємо там пункт “Основні”. Тут потрібен рядок “Про пристрій”. У меню з’явиться унікальний серійний номер моделі. Його слід перевірити на офіційному сайті. Переходимо за посиланням та вбиваємо в полі комбінацію символів, отриману після виконання попереднього кроку.

Якщо сервіс розпізнав смартфон – він оригінальний. Якщо ні – перед вами підробка та витрачати на неї гроші не варто в жодному разі. Не слухайте продавця, який кровно буде присягатися, що iPhone оригінальний, а сервіс просто затупив. У крайньому випадку ви можете ще раз ввести серійний номер і знову перевірити його.