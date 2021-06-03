Щоб не стати жертвою спамера або шахрая потрібно дотримуватись простого правила

Уявімо собі ситуацію, що ви пропустили телефонний дзвінок з незнайомого номера. Більшість одразу намагаються на нього передзвонити і роблять при цьому грубу помилку.





Дамо кілька порад про те, як робимо ми.

На пропущений виклик ніколи не передзвонюємо. Вважаємо, що якщо раптом комусь потрібні, то нам напишуть в WhatsApp, Telegram, Viber, Fb або звичайне SMS.

Однак, якщо дзвонять з одного номера кілька разів поспіль, то це вже привід замислитися над тим, що це не робот і дзвінок адресований саме вам.

Якщо ви передзвоните на пропущений виклик, то на тому кінці дроту можете почути рекламу або взагалі тишу і скидання. Таким чином, спамери перевіряють лояльність абонентів, коли збирають свої бази.

Передзвонив? Значить можна додати номер в лояльний список, якщо він передзвонив, то передзвонить ще раз і почує рекламу. Багато компаній роблять так, щоб обійти закон про рекламу.

Також при ухваленні рішення передзвонювати чи ні можна пошукати номер в месенджерах – якщо номер є у WhatsApp, то найімовірніше він належить реальній людині, а не спамеру.

Можливо це особистий номер будь-якого менеджера.

Номер телефону, теж може бути важливою ознакою, особливо код міста. Якщо ви проживаєте за межами Києва, а вам приходять дзвінки з 044, то в 99% випадків це спам.

Якщо перша цифра, яка йде після +, відрізняється від 380, то дзвінок йде з іншої країни і передзвін на цей номер може коштувати великих грошей.

Передзвонити на невідомий номер можна лише в кількох випадках:

– Місцевий код міста. Радимо знати код вашого регіону. Можливо це дзвінок від державних організацій (поліклініка і т.п.) або ж чийсь стаціонарний (домашній) телефон.

Однак, якщо ви в Києві, то з київського номера може дзвонити хто завгодно;

– Вам телефонують з одного і того ж номера поспіль кілька разів. Можливо, він реально належить живій людині (може родич змінив свій номер). Спамери завжди телефонують з різних номерів;

– Ви знаєте цей номер.

Особисто я роблю так: якщо раптом чекаю дзвінка, але пропускаю, а мені телефонують з невідомого номера, то відправляю SMS повідомлення з питанням про мету дзвінка.

Також існують різні додатки типу «Хто дзвонив», «Не бери трубку», які досить непогано відсівають спамерів, однак можуть випадково заблокувати і нормальний номер (у мене була ситуація, коли антиспам додаток заблокувало номер родича, який був у мене в контактах).

До речі!

Якщо не брати трубку з незнайомих номерів і не передзвонювати їм, ви будете отримувати менше спаму. Ми провели такий експеримент на 2-х номерах: відповіси одному, потім 10 дзвінків прийдуть.