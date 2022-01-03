Експерти розповіли, що потрібно знати при покупці телефону з двома SIM-картами

Телефон із двома SIM дозволяє легко розділити особисте та робоче життя, або скористатися найвигіднішими умовами одразу двох операторів. Розповідаємо, що потрібно знати при покупці смартфона з двома слотами під сімки.





Тип зв’язку

В цих телефонах часто слоти підтримують різні стандарти зв’язку. Один слот буде сумісний із 4G, а інший – із 3G. Тому високошвидкісний інтернет буде доступний лише на одній SIM-картці. Цей момент слід уточнити перед покупкою.

Технології роботи SIM-карт

Є два види смартфонів із двома SIM-картами: з технологією DSDS та DSDA. Нижче розглянемо їхню важливу відмінність.

DSDS (Dual SIM Dual Standby)

Технологія DSDS означає, що в телефоні є лише один радіомодуль, який може одночасно використовуватися лише однією SIM-картою. Тому якщо одна SIM-активна, інша на час її роботи деактивується.

Наприклад, якщо на першу SIM-картку надійшов дзвінок, і користувач його прийняв, друга SIM-картка на час розмови вимикається. Якщо хтось зателефонує на другу відключену SIM, він або почує повідомлення “Абонент тимчасово недоступний”, або його перекине на голосову пошту.

Те саме стосується й інших дій: надсилання текстових повідомлень та активного використання інтернету. Може працювати лише одна SIM-картка, але в режимі очікування (дзвінка або сповіщення) можуть бути обидві одночасно.

Щоб уникнути пропущених дзвінків, можна скористатись послугою переадресації. Вона доступна на більшості сучасних смартфонах, увімкнути її можна в налаштуваннях дзвінків. Так дзвінки можуть надходити на номер другої картки (тимчасово непрацюючої), але потім перенаправлятися на номер першої.

DSDA (Dual SIM Dual Active)

Технологія DSDA передбачає, що у телефоні наявні відразу два радіомодулі, тобто обидві SIM-картки можуть працювати одночасно: приймати дзвінки, надсилати повідомлення тощо. Проте вона менш поширена.

Слоти під SIM-картки

Найбільш поширені гібридні слоти у двох варіантах. Перший має два вільні місця або для двох SIM-карток, або для SIM-картки і microSD-картки. Такий різновид має свої переваги як для покупців, так і для виробників:

Слоти дешевші у виробництві.

Займають менше місця.

Дозволяє збільшити розмір акумулятора, а значить, і автономність телефону.

І хоча вони вигідніші як для компаній, так і для користувачів, подвійний слот завдає значних незручностей. Людям із двома SIM-картами та невеликою внутрішньою пам’яттю на телефоні доводиться вибирати – розширити пам’ять або скористатися порожнім місцем для ще однієї сімки.

Менш популярні слоти з трьома вільними місцями: 2 SIM-картки + microSD. Пристрої з ними найчастіше дорожчі, акумулятор трохи менше, зате користувачеві зручніше.

Таким чином, при виборі телефону з двома SIM-картами потрібно з’ясувати, скільки в ньому радіомодулів (тобто скільки карт працюватиме одночасно), а також який слот знаходиться всередині: з двома вільними відсіками або трьома. Інших серйозних факторів немає.