Стало відомо, навіщо в Англії вирили вручну колодязь глибиною 400 метрів

Створення колодязя в англійському місті Вудінгдін почалося в 1858 році і тривало кілька довгих років. Незважаючи на початкові плани, будівельникам довелося рити майже в 2 рази більше, ніж планувалося. Глибина колодязя склала майже 400 метрів.





Навіщо ж знадобилося так глибоко копати? І чому довелося копати вручну?

Рішення щодо створення колодязя

Коли в місті почалося будівництво адміністративної будівлі у школи для важких підлітків, постало питання, як краще підвести до нього воду. Дефіциту в робочих не спостерігалося, а ось місцевий ландшафт не давав провести водопровід. Було вирішено, що тягнути труби з сусідніх районів важко і дорого, тому місцева влада вирішила шукати воду під землею. За розрахунками джерело мало розташовуватися на глибині 122 метри.

Умови під час копання

Для розкопок залучили засуджених з місцевої в’язниці, їх праця коштувала значно дешевше. Вони копали в умовах, яким не позаздриш: задушлива, вузька шахта в діаметрі не перевищувала 1,5 метрів, все робилося вручну. Грунт робочі піднімали за допомогою лебідок і по ходу викладали стіни майбутнього колодязя каменем.

В якості освітлення використовувалися свічки, що кріпилися на касках. Спускалися і піднімалися робочі по хитких сходах. Чим більше вони заглиблювалися, тим важче ставало дихати, тому в шахту провели парові труби, по яких подавали кисень під землю.

Чим закінчилися розкопки

Коли через 2 два роки розкопок робочі досягли глибини 134 метрів, виявилося, що води там немає. Не бажаючи зупинятися на досягнутому керівники будівництва вирішили продовжити рити.

Цього разу шлях лежав не в глибину, а в сторону, по лінії горизонту. Але і там будівельники не знайшли воду. У підсумку те ж саме повторили ще в 3 боки. Зрозумівши, що на цій глибині шукати нічого, творці колодязя вирішили знову заглиблюватися. Для цього обрали одну з горизонтальних шахт.

Орієнтовна схема робіт

Робота зайняла ще 2 роки, а глибина колодязя досягла рекордних 392 метрів. Робочі, черговий раз копнувши, помітили, що грунт почав підніматися. На термінове підняття по ненадійних сходах у робочих пішло близько 45 хвилин. Мета знайти воду була досягнута 16 березня 1864 року.

Користувалися колодязем недовго, близько 4 років, за іншими джерелами 2. Проте він став найглибшим у світі з тих, що були вириті вручну. Знайти його в Англії можна і донині.