Як на Android смартфонах зробити скріншот екрану за декілька секунд

Скріншот – корисна функція, яка є на всіх сучасних Android-смартфонах. За рахунок неї ви можете швидко продемонструвати те, що відбувається на екрані гаджета. Це може стати в нагоді в незліченній кількості ситуацій, тому в цій статті ми розповідаємо про те, як робити скріншот екрану на Android смартфонах.





За допомогою гарячих клавіш

Перший спосіб зробити скріншот – скористатися гарячими клавішами. А якщо точніше — правильним поєднанням кнопок. У нашому випадку це клавіша живлення та кнопка зниження гучності. Якщо натиснути їх одночасно, телефон одразу зробить скріншот. Вкрай зручний спосіб, що працює на всіх сучасних телефонах. Проте, є ще один.

Через меню

Якщо з якоїсь причини ви не хочете або не можете користуватися гарячими кнопками, то на допомогу приходить відповідна функція. Вона так і називається “Скріншот”, а знайти її можна в меню, яке викликається свайпом вниз від верхньої частини екрана. Після цього достатньо натиснути на клавішу і смартфон зафіксує те, що відбувається на вашому екрані.

Надалі скріншотами можна ділитися з друзями, вивантажувати в соцмережі і т.д. Загалом, робити все те ж саме, що і з іншими зображеннями.

За допомогою жестів

На деяких сучасних Android телефонах робити скріншоти можна і за допомогою жестів. Тип руху залежить від виробника гаджета. Наприклад, у Samsung треба зробити свайп зліва направо за допомогою нижньої частини долоні, а у Xiaomi для цього потрібно зробити свайп зверху внизу трьома пальцями. Такий самий жест використовується і на смартфонах OnePlus.