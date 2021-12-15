Кінець фейкам: чи можна залишати зарядник у розетці та заряджати смартфон усю ніч?

Чи можна ставити смартфон на зарядку на всю ніч чи ні? Здавалося б, відповідь очевидна, але багато користувачів досі її не знають. В усьому винні статті, в яких «експерти» дають фейкову інформацію. Щоб проблем із цим не виникало у наших читачів, ми підготували спеціальний матеріал, у якому розповідаємо – наскільки небезпечні для смартфона нічні зарядки.





У чому взагалі проблема?

Спочатку варто розповісти, чого бояться люди, коли хочуть підключити телефон до розетки на всю ніч. Все банально – вони думають, що телефон згорить, бо не розуміють, як працюють сучасні акумулятори. Вони вважають, що після того, як батарея повністю зарядиться, АКБ продовжить отримувати ресурси і, зрештою, не витримає навантаження і вийде з ладу. На практиці все відбуватиметься зовсім іншим чином.

Сучасні батареї виконані так, що після досягнення ними повного заряду вони перестають отримувати струм від акумулятора. Простіше кажучи, заряджання зупиняється, тому телефон фізично не може грітися. У такому стані немає жодної різниці – підключений він до розетки чи ні.

Описаний вище страх був актуальним для старих батарей, на які справді продовжувалося навантаження навіть після повної зарядки. У 2021 році пристроїв з такими акумуляторами не залишилося, тому будь-який сучасний телефон можна спокійно залишати підключеним до розетки на всю ніч. Якщо не вірите нам – доторкніться до телефону і самого заряднику вранці, вони точно будуть холодними.

Корисна порада

Насамкінець вкотре нагадаємо, що заряджати телефони треба правильно. А саме – намагатись тримати акумулятор у діапазоні 20-80%. Все через те, що сучасні батареї розраховані на обмежену кількість циклів зарядки з 0 до 100%, тому якщо піддавати їх таким випробуванням щодня, батарея швидше зноситься і триматиме заряд гірше.