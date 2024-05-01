5 способів збільшити постійну пам’ять у ноутбуці

Настає час, коли постійна пам’ять у ноутбуці добігає кінця. А що менше залишається вільного місця на диску, то комп’ютер працюватиме повільніше. На комп’ютері з операційною системою Windows 10/11 необхідно залишати вільним кілька гігабайт вільного місця – краще нехай це буде 15-20 гігабайт.

Річ у тім, що додатки під час роботи використовують накопичувач для створення і роботи тимчасових файлів. Залежно від завдань, наприклад якщо ви займаєтеся обробкою відео, програма може скористатися кількома гігабайтами вільного місця. Коли вільного місця залишається впритул, комп’ютер починає ставити в чергу виконання тих чи інших операцій, що призводить до загального уповільнення системи.

Як же збільшити обсяг вільного місця саме на ноутбуці? Редакція GSMinfo знайшла 5 рішень цієї проблеми.

Заміна старого накопичувача на новий

Наприклад, у вашому ноутбуці стоїть SSD-накопичувач на 240 гігабайт. Колись цього обсягу вистачало, але потім стало мало. Можна сміливо замінити його на більш ємний, наприклад, на 512 Гб або навіть на 1 Тб. У разі, якщо використовується класичний SATA-диск або m.2, заміна не складе труднощів, досить відкрити корпус пристрою або ж спеціальний “люк” під накопичувач. Зазвичай заміна накопичувача відбувається без проблем у акуратного користувача, який має хоч якийсь досвід розбирання, а найголовніше – складання будь-яких пристроїв.

Проблема може бути, якщо у вашому лептопі стоїть eMMC-накопичувач, який припаяний до плати, – у такому разі доведеться замінити ноутбук, оскільки це дуже малооб’ємний і повільний тип пам’яті.

Додавання другого накопичувача

Деякі моделі лептопів підтримують встановлення другого жорсткого диска. Тут простіше почитати форуми і “погуглити”, в описі до моделі виробник може не вказувати цю інформацію. У разі, якщо місце є, то нічого складного немає в тому, щоб додати додатковий HDD або SSD-накопичувач.

Наприклад, SSD для системи і програм, а на HDD можна зберігати дані. А якщо у вас ще старий ноутбук і в нього є DVD-привід, то можна купити спеціальний пристрій, який ставиться замість приводу. Всередині цього пристрою встановлюється жорсткий диск. Такий аксесуар продається на Ali та інших китайських маркетплейсах.

Зовнішній накопичувач

Немає можливості замінити або додати внутрішній накопичувач? На допомогу приходить зовнішній жорсткий диск. Якщо ваш ноутбук сучасний і підтримує передачу даних через USB 3.0 і вище, можна вичавити чудову швидкість, буквально таку саму, яку дає вбудований накопичувач.

Зовнішній диск підключається через USB і працювати з ним можна так само, як із внутрішнім. Можна навіть зробити його системним, якщо в налаштуваннях BIOS/UEFI є опція завантаження з USB-накопичувача.

Плюс тут у тому, що можна придбати зовнішній накопичувач для зберігання файлів, це зручно.

Хмарний диск

Зараз популярні різні хмарні сервіси, на яких можна зберігати дані. Можна орендувати віддалений диск і працювати з ним, ніби цей диск локальний. Але є два суттєвих мінуси: потрібен стабільний і швидкісний доступ до мережі, а також є ризик компрометації даних. Також не слід забувати про те, що і хмарний сервіс може просто втратити ваші файли, про резервні копії потрібно турбуватися самостійно.

Плюс хмарного диска в тому, що файлами можна користуватися з будь-якого пристрою і з будь-якої точки земної кулі. Тут також можна коротко розповісти про NAS-пристрій – мережеве сховище даних. Являє собою невелику коробочку, яка стоїть вдома і підключається до роутера. Всередину може бути встановлено 2 і більше накопичувача. Доступ до даних здійснюється як по локальній, так і по мережі Інтернет (залежно від налаштувань).

Наприклад, якщо у вас сучасний швидкісний Wi-Fi або гігабітне Ethernet-підключення, то можна використовувати NAS як розширювач пам’яті у ноутбука.

USB-флешка

Краще використовувати в самому крайньому випадку, наприклад, вільного місця впритул, а потрібно проводити якісь маніпуляції з файлами. Завжди потрібно пам’ятати: флешка не призначена для постійної роботи з файлами, вона служить для перенесення даних від одного ПК до іншого. У будь-який момент такий накопичувач може вийти з ладу і відправити на цифрові небеса всі ваші файли.

Коли працюєте з флеш-накопичувачем, потрібно завжди мати резервну копію. Але буває й таке, що флешка роками вставлена в USB-порт ПК і їй усе байдуже, тут уже як пощастить. Використовувати можна лише в крайньому випадку, коли іншого варіанту просто немає.