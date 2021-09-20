Українцям назвали 5 простих порад користування телефонним номером, щоб він не потрапив в руки спамерів

Дзвінки з пропозицією товарів послуг, а також SMS спам вже добряче всім набридли. Спамери постійно змінюють номери і йдуть на різні хитрощі. Але, найчастіше, люди самі винні в тому, що телефонний номер потрапляє в бази для спаму. Дамо 5 простих порад, які мінімізують попадання вашого телефонного номера в руки недобросовісних “продзвонщиків”.





1. Не світіть свій номер в інтернеті. Взагалі і ніяк. Хоч і великі сайти мають захист від збору номерів, він не завжди допомагає – спритні збирачі баз захист обходять і збирають номери з дощок оголошень в автоматичному режимі.

Просте правило – заведіть другий номер, який буде не шкода засвітити. Включайте його в той момент, коли потенційно очікуєте дзвінка.

А якщо вам потрібно вказати свій номер в соціальних мережах, то в налаштуваннях приватності потрібно вибрати опцію відображення номера тільки вашим друзям.

2. Не знімайте трубку з незнайомого номера, а якщо потрібно, то почекайте секунд 20. Спамери іноді перебирають номери по цифрах і не будуть довго займати лінію.

А якщо ви відповісте на дзвінок такого робота, то дасте зрозуміти, що номер «живий» і належить реальній людині. По можливості, використовуйте спеціальні програми, які відсівають небажані дзвінки.

3. Не передзвонюйте на незнайомі пропущені виклики. Якщо ви потрібні реальної людини, а не роботу продзвонщику, то ця людина напише вам в SMS (месенджер) або передзвонить з цього ж номера через якийсь час. Для збору номерів роботи будуть дзвонити кожен раз з різного номера. Цю ознаку потрібно взяти на замітку.

4. Будьте обережні, вказуючи свій номер при реєстрації на будь-яких сайтах. Навіть великі проекти грішать продажем вашого номера третім особам – майже в кожному договорі-оферті буде пункт, що ви згодні про передачу ваших контактних даних партнерам.

Після того, як я спробував зробити страховку ОСАЦВ на одному великому сайті мені стали приходити різні пропозиції: взяти кредит, мікропозику, оформити КАСКО і навіть страхування життя. Для цих цілей краще також використовувати другу сімкарту.

5. Також варто бути обережним при дзвінку на будь-який номер. Наприклад, ви забрели на сайт, на якому шукали будь-який товар. Подзвонили, поговорили, купили або не купили це неважливо. А власник цього сайту грішить тим, що періодично продає телефонні номери третім особам. Знову ж, вихідні дзвінки на незнайомі номери краще здійснювати з іншого номера, який ви будете включати лише тоді, коли потрібно.

До речі, цих самих заходів безпеки потрібно дотримуватися коли ви реєструєте якусь дисконтну карту. Навіть відомі мережі іноді продають контактні дані своїм партнерам.

Висновок

Спамери не можуть дзвонити на всі підряд номери і пропонувати рекламу або робити розсилку. У них на це не вистачить ресурсів. Для того, щоб номер потрапив в таку базу, його необхідно саме засвітити як діючий і такий, що належить “живій” людині (зараз є багато пристроїв з сімкартами: шлагбауми, автосигналізації, системи розумного будинку). І ваша мета – дотримуватися вищевказаних 5 пунктів.

Звичайно, на 100% від спаму це не врятує, але я дивлюся на прикладі своїх номерів: той номер, який я всюди засвітив активно продзвонюється різними спамерами (в день 10-20 дзвінків). А на мій основний номер, за яким я спілкуюся з друзями і близькими, спам дзвінки і SMS майже не приходять, ну може раз на тиждень.