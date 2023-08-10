Екран на Samsung чорний, але сам телефон працює. Заміна дисплея або просто самому відновити

Зазвичай згаслий екран смартфона вказує на те, що його потрібно підзарядити. Після того як заряд буде відновлено, ви зможете ввімкнути пристрій і використовувати його у звичайному режимі. Але якщо у Самсунга чорний екран, а телефон працює, перед нами проблема серйозніша.
Екран на Samsung чорний, але сам телефон працює
Причини потемнілого екрана Samsung
“Чорний екран смерті” може з’явитися з таких причин:
- Стався програмний збій.
- Завантажено несправну версію прошивки.
- Виникли перешкоди в роботі мережі.
- Екран пошкодився внаслідок падіння або потрапляння вологи.
Якщо темніє екран телефону Самсунг, майже завжди вдається швидко привести його в робочий стан. Рекомендуємо спробувати всі способи по порядку.
1. Ремонт своїми руками
1.1 Режим “Читання з екрана”
У телефонів марки Samsung є така функція – “Читання з екрана” або Voice Assistant. Режим призначений для людей зі слабким зором і передбачає озвучку всіх дій користувача.
У цьому режимі є особливе налаштування – функція вимкнення екрана. Перейдіть у розділ Talkback налаштувань вашого телефону і переконайтеся, що її вимкнено.
1.2 Повне скидання налаштувань
Ще один варіант вирішення проблеми з екраном вашого Samsung – скидання пристрою до заводських налаштувань. При цьому всі дані, які є на вашому смартфоні будуть видалені. Тому перед проведенням операції не забудьте виконати резервне копіювання файлів.
Виконати скидання даних можна через меню або за допомогою кнопок. У першому випадку вам буде потрібно:
- Зайти в загальні налаштування телефону.
- Вибрати функцію “Скидання”.
- У меню, що відкрилося, перейти на “Скидання даних” (у деяких версіях “Скидання пристрою”).
- Натиснути кнопку “Скидання” (іноді – “Видалити все”).
- Дати згоду і дочекатися перезавантаження пристрою.
- Чорний дисплей на Самсунг: варіанти вирішення проблеми
- Виконайте примусовий перезапуск пристрою. Для цього:
- Затисніть одночасно кнопку живлення і зменшення гучності.
- Продовжуйте утримувати 10-15 секунд.
- Відпустіть, і дочекайтеся, поки пристрій перезавантажиться.
“Чорний екран” може вказувати на збій у роботі окремих додатків. Це трапляється, якщо встановлювали програми з невідповідними вимогами до системи, або виконували завантаження з неперевірених джерел. Видаліть ці додатки, перезавантажте смартфон і перевірте, чи усунуто проблему.
1.3 Очищення пам’яті
Лайфхак: щоб з’ясувати, наскільки серйозний збій, спробуйте увійти в безпечний режим на смартфоні. Якщо вдасться це зробити, отже, акумулятор, прошивка і ПЗ в порядку. Для перевірки дійте так:
Затисніть на кілька секунд кнопку живлення.
У момент, коли на екрані з’явиться логотип Самсунг, відпустіть кнопку живлення, але натисніть іншу – збільшення гучності.
Утримуйте другу кнопку ще півхвилини. Пристрій запуститься в безпечному режимі.
Темний екран може з’явитися ще й тому, що внутрішня пам’ять пристрою переповнена. Для її очищення проведіть скидання в режимі Recovery: він видалить із телефона тимчасові файли, але залишить фотографії, контакти та іншу важливу інформацію. Алгоритм дій такий:
Натиснути й утримувати кнопки “Додому”, збільшення гучності та живлення – доти, доки не почуєте вібровідгук.
Не відпускаючи решту кнопок, зніміть палець із кнопки живлення.
Запуститься режим відновлення пристрою, після чого кнопки можна відпустити.
Виберіть опцію “Wipe cache partition”, використовуючи кнопки збільшення і зменшення гучності, а також живлення – для підтвердження вибору.
Зачекайте кілька хвилин, поки кеш очиститься. Після цього перезавантажте пристрій і запустіть його у звичайному режимі.
2. Заміна екрану
Якщо ви не змогли з’ясувати, чому в телефона Samsung чорний екран і що робити, рекомендуємо звернутися до сервісного центру. Адже є ймовірність, що у смартфона вийшов з ладу акумулятор або материнська плата. Тут зможе допомогти тільки кваліфікований майстер. Він проведе діагностику та визначить причини несправностей.
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