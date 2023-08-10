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Екран на Samsung чорний, але сам телефон працює. Заміна дисплея або просто самому відновити

10.08.2023
3 хв. на прочитання

Зазвичай згаслий екран смартфона вказує на те, що його потрібно підзарядити. Після того як заряд буде відновлено, ви зможете ввімкнути пристрій і використовувати його у звичайному режимі. Але якщо у Самсунга чорний екран, а телефон працює, перед нами проблема серйозніша.

Екран на Samsung чорний, але сам телефон працює

Причини потемнілого екрана Samsung

“Чорний екран смерті” може з’явитися з таких причин:

  1. Стався програмний збій.
  2. Завантажено несправну версію прошивки.
  3. Виникли перешкоди в роботі мережі.
  4. Екран пошкодився внаслідок падіння або потрапляння вологи.

Якщо темніє екран телефону Самсунг, майже завжди вдається швидко привести його в робочий стан. Рекомендуємо спробувати всі способи по порядку.

1. Ремонт своїми руками

1.1 Режим “Читання з екрана”

У телефонів марки Samsung є така функція – “Читання з екрана” або Voice Assistant. Режим призначений для людей зі слабким зором і передбачає озвучку всіх дій користувача.

У цьому режимі є особливе налаштування – функція вимкнення екрана. Перейдіть у розділ Talkback налаштувань вашого телефону і переконайтеся, що її вимкнено.

1.2 Повне скидання налаштувань

Ще один варіант вирішення проблеми з екраном вашого Samsung – скидання пристрою до заводських налаштувань. При цьому всі дані, які є на вашому смартфоні будуть видалені. Тому перед проведенням операції не забудьте виконати резервне копіювання файлів.

Виконати скидання даних можна через меню або за допомогою кнопок. У першому випадку вам буде потрібно:

  • Зайти в загальні налаштування телефону.
  • Вибрати функцію “Скидання”.
  • У меню, що відкрилося, перейти на “Скидання даних” (у деяких версіях “Скидання пристрою”).
  • Натиснути кнопку “Скидання” (іноді – “Видалити все”).
  • Дати згоду і дочекатися перезавантаження пристрою.
  • Чорний дисплей на Самсунг: варіанти вирішення проблеми
  • Виконайте примусовий перезапуск пристрою. Для цього:
  • Затисніть одночасно кнопку живлення і зменшення гучності.
  • Продовжуйте утримувати 10-15 секунд.
  • Відпустіть, і дочекайтеся, поки пристрій перезавантажиться.

“Чорний екран” може вказувати на збій у роботі окремих додатків. Це трапляється, якщо встановлювали програми з невідповідними вимогами до системи, або виконували завантаження з неперевірених джерел. Видаліть ці додатки, перезавантажте смартфон і перевірте, чи усунуто проблему.

1.3 Очищення пам’яті

Лайфхак: щоб з’ясувати, наскільки серйозний збій, спробуйте увійти в безпечний режим на смартфоні. Якщо вдасться це зробити, отже, акумулятор, прошивка і ПЗ в порядку. Для перевірки дійте так:

Затисніть на кілька секунд кнопку живлення.

У момент, коли на екрані з’явиться логотип Самсунг, відпустіть кнопку живлення, але натисніть іншу – збільшення гучності.

Утримуйте другу кнопку ще півхвилини. Пристрій запуститься в безпечному режимі.

Темний екран може з’явитися ще й тому, що внутрішня пам’ять пристрою переповнена. Для її очищення проведіть скидання в режимі Recovery: він видалить із телефона тимчасові файли, але залишить фотографії, контакти та іншу важливу інформацію. Алгоритм дій такий:

Натиснути й утримувати кнопки “Додому”, збільшення гучності та живлення – доти, доки не почуєте вібровідгук.

Не відпускаючи решту кнопок, зніміть палець із кнопки живлення.

Запуститься режим відновлення пристрою, після чого кнопки можна відпустити.

Виберіть опцію “Wipe cache partition”, використовуючи кнопки збільшення і зменшення гучності, а також живлення – для підтвердження вибору.

Зачекайте кілька хвилин, поки кеш очиститься. Після цього перезавантажте пристрій і запустіть його у звичайному режимі.


2. Заміна екрану

Якщо ви не змогли з’ясувати, чому в телефона Samsung чорний екран і що робити, рекомендуємо звернутися до сервісного центру. Адже є ймовірність, що у смартфона вийшов з ладу акумулятор або материнська плата. Тут зможе допомогти тільки кваліфікований майстер. Він проведе діагностику та визначить причини несправностей.

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10.08.2023
3 хв. на прочитання
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