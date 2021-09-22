Чому SIM-картка не розпізнається і що з цим робити

SIM-картка не розпізнається: що ви можете зробити

Перше, що потрібно зробити, це вимкнути і знову включити смартфон . Це призведе до видалення тимчасових помилок в кеші. Часто вже одне тільки перезавантаження вирішує проблему.

Також перевірте, чи правильно встановлена ​​карта в слоті. Часто на сімку осідають дрібні частинки пилу, які заважають контакту між картою і мобільним телефоном.

Найкраще очистити сім-карту тканиною з мікрофібри. В крайньому випадку, можна спробувати очистити її вологим пальцем. Але вставляти картку в телефон слід тільки повністю сухою.

Крім того, спробуйте дуже обережно очистити контакти слота для SIM-карти в самому телефоні. Якщо слот важкодоступний, як у випадку з iPhone, подмухайте в слот кілька разів за допомогою спеціального балончика із стислим повітрям.

Несправна SIM-карта або сам смартфон

Якщо нічого не допомагає, не виключений дефект карти або мобільного телефону.





Якщо SIM все ще відносно нова, оператор може запропонувати вам безкоштовну заміну. Як правило, не передбачається, що ви самі могли завдати їй якоїсь шкоди.

Слід спочатку протестувати роботу SIM з іншого пристрою. Якщо вона запрацює, значить проблема виникла з вашим смартфоном і вам знадобиться полагодити його слот. Для цього зв’яжіться з продавцем або виробником і наполягайте на своєму гарантійному праві.

Якщо на вашому iPhone був проведений джейлбрейк, або ваш Android-смартфон був рутований, варто скинути налаштування пристрою до заводських. Навіть якщо ви нічого не змінили в програмному забезпеченні, цей крок може допомогти активувати SIM-карту.