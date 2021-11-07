Найзнаменитіша оптична ілюзія: що ви побачите – залежить від віку

Сьогодні оптичними ілюзіями нікого не здивуєш, техніка зробила крок так далеко, що зробити найскладніше і багатовимірне зображення – раз плюнути. Інша річ, оптичні ілюзії минулого – художникам доводилося неабияк поламати голову, щоб створити щось вражаюче.





Одним із прикладів таких шедеврів є малюнок «Моя дружина та моя теща», який опублікував американський журнал Puck у 1915 році. Його автор, Вільям Елі Хілл, супроводжував зображення коментарем: «Теща і дружина, обидві на цьому малюнку знайдіть їх».

Ця робота отримала безліч варіацій і зараз вважається однією з найзнаменитіших оптичних ілюзій у світі. Проте малюнок виявився навіть цікавішим, ніж спочатку планував сам автор.

Якщо сто років тому вражав сам факт, що на одному малюнку можна виявити як розворот юної дівчини, так і профіль жінки похилого віку, то сьогодні цікаво інше – перше враження при погляді на картину, виявляється, залежить від віку!

Австралійські вчені з університету Фліндерса провели експеримент, у якому взяли участь 393 респонденти віком від 18 до 68 років. Після демонстрації малюнка, дивитися який дозволялося лише одну секунду, піддослідних просили назвати стать і вік людини, яку вони побачили. З’ясувалося наступне – чим молодша людина, тим з більшою ймовірністю вона бачить саме юну леді, а літні учасники експерименту здебільшого бачили стареньку.

А тепер спробуйте відповісти, що саме розглянули при першому знайомстві з малюнком. Може, ваш психологічний вік відрізняється від реального?