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Перераховано способи відправити фото зі смартфона на ПК без дротів

27.10.2021
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Багато хто по-старому перекидає фото зі смартфона на комп’ютер за допомогою кабелю. Але є низка інших способів, які можуть значно полегшити цей процес. Перерахуємо основні з них:


  • Надіслати самому собі в месенджер, а месенджер запустити на ПК (У Viber та Telegram навіть є спеціальні адресати, як от Мої нотатки чи Saved Messeges) ;
  • Надіслати самому собі на пошту;
  • Завантажити з хмарного сховища смартфона (якщо підключено);
  • встановити додаток одного з відомих хмарних провайдерів, а потім просто авторизуватися в особистому кабінеті на комп’ютері;
  • Якщо немає Wi-Fi, то можна передати файли через Bluetooth: про функцію передачі файлів між смартфоном і ноутбуками по Bluetooth чомусь всі забувають.

Також недавно ми розповідали про те, чи можна врятувати USB-порт, який перестав працювати.

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27.10.2021
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