Як українців обдурюють продавці м’яса

У сучасному світі абсолютно кожен покупець стикався з обманом з боку продавця. На сьогоднішній день навіть існує сумна статистика, згідно з якою кожен четвертий покупець є обдуреним продавцем. Винятком не є також і торгівля м’ясними виробами, проте, способи тут дещо інші.





Способи обману

З цими способами знайомий абсолютно кожен продавець м’ясної продукції, однак, варто їх знати і покупцям, щоб не дозволити себе обдурити.

Найпростішим способом є обвішування. Тобто продавець обманює з вагою товару, що купується за допомогою різноманітних маніпуляцій. За фактом покупець забирає меншу кількість м’ясних виробів, а платить за більшу.

Іншим досить простим способом є підміна сорту м’яса. Тобто більш дешевий вид м’ясної продукції пропонують під виглядом дорогого. Однак, подібний обман не пройде з людиною, яка відмінно розбирається в м’ясі. Хоча таких людей на сьогоднішній день не багато, тому спосіб і користується достатньою популярністю. За таким самим принципом продають зіпсоване м’ясо.

Третім способом можна назвати змішання різних сортів м’яса. Особливо популярно це при продажу фаршу. Наприклад, свинячий або яловичий фарш змішують з курячим і продають під виглядом натурального. Відрізнити обман практично неможливо, хоча вартість такого фаршу істотно знижується.

Також має місце бути і обман із замороженим м’ясом. Суть досить проста: в сире м’ясо шприцом накачують воду і заморожують. У підсумку шматок м’яса візуально здається більше, та й ваги в ньому більше, однак, його дає застигла всередині вода. Обман розкривається тільки після розморожування.

Уникнути будь-якого способу обману з перерахованих вище насправді не так вже й складно. Для цього необхідно просто бути уважним і купувати м’ясну продукцію тільки у перевірених продавців. Крім усього іншого, не зайвим буде і перевірка товару, не відходячи від прилавка. Ні для кого не секрет, що кожен вид м’яса, а особливо зіпсоване, має свій специфічний запах, за яким цілком можна орієнтуватися, а значить і досить великий шанс успішно уникнути обману з боку продавця.