Яку інформацію в жодному разі не можна повідомляти співробітнику банку по телефону

Ми тепер все рідше знімаємо готівку, оскільки майже всюди можна розрахуватися за допомогою картки.
Зручно і здавалося б, надійно зберігати там всі наші кошти.
Більшість вже вивчили напам’ять, схеми шахраїв, але профілактика не завадить.
Мені співробітник банку дзвонив тільки один раз в житті, щоб запропонувати карту. Потім живих операторів, мабуть замінили на телефонних роботів.
А ось моїм близьким до цих пір частенько дзвонять нібито “співробітники банку”, вішають локшину на вуха, що з їх карт списали гроші.
Сумно, але деякі громадяни здійснюють ряд грубих помилок і залишаються без грошей.
Взагалі, якщо гроші з карти пішли без вашої згоди, ви повинні протягом дня сповістити про це банк.
Банк зобов’язаний повернути дану суму. Однак…
Якщо ви самі порушили ряд вимог і банк це доведе, в такому випадку, за списані кошти відповідальність будете нести, тільки ви.
Як то кажуть, незнання не звільняє від відповідальності.
Запам’ятайте раз і назавжди. Навіть співробітнику банку не можна говорити:
- термін дії та цифри на зворотному боці карти;
- ПІН-коди;
- логін і пароль для входу в онлайн-банк;
- одноразові коди.
Справжній співробітник у вас цього не питатиме і ніколи не зажадає виконувати будь-які дії через банкомат.
Іноді шахраї в смс вказують номер телефону банку. Замість нулів використовується буква «О». Не телефонуйте!
Єдиний офіційний номер вказаний на вашій банківській картці і на сайті банку.
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