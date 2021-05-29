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Яку інформацію в жодному разі не можна повідомляти співробітнику банку по телефону

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Ми тепер все рідше знімаємо готівку, оскільки майже всюди можна розрахуватися за допомогою картки.


Зручно і здавалося б, надійно зберігати там всі наші кошти.

Більшість вже вивчили напам’ять, схеми шахраїв, але профілактика не завадить.

Мені співробітник банку дзвонив тільки один раз в житті, щоб запропонувати карту. Потім живих операторів, мабуть замінили на телефонних роботів.

А ось моїм близьким до цих пір частенько дзвонять нібито “співробітники банку”, вішають локшину на вуха, що з їх карт списали гроші.

Сумно, але деякі громадяни здійснюють ряд грубих помилок і залишаються без грошей.

Взагалі, якщо гроші з карти пішли без вашої згоди, ви повинні протягом дня сповістити про це банк.

Банк зобов’язаний повернути дану суму. Однак…

Якщо ви самі порушили ряд вимог і банк це доведе, в такому випадку, за списані кошти відповідальність будете нести, тільки ви.

Як то кажуть, незнання не звільняє від відповідальності.

Запам’ятайте раз і назавжди. Навіть співробітнику банку не можна говорити:

  • термін дії та цифри на зворотному боці карти;
  • ПІН-коди;
  • логін і пароль для входу в онлайн-банк;
  • одноразові коди.

Справжній співробітник у вас цього не питатиме і ніколи не зажадає виконувати будь-які дії через банкомат.

Іноді шахраї в смс вказують номер телефону банку. Замість нулів використовується буква «О». Не телефонуйте!

Єдиний офіційний номер вказаний на вашій банківській картці і на сайті банку.

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