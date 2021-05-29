Киевстар расстроил украинцев новостью о запуске 5G

Недавно Александр Комаров, президент крупнейшего на территории нашей страны мобильного оператора, «Киевстар», дал пространное интервью нескольким украинским СМИ. В числе прочего, он говорил о различных факторах, влияющих на рынок, о потерях мобильных операторов из-за глобальной пандемии COVID-19, пришедшей на территорию нашей страны. Он заверил, что подорожания связи пока что не планируется, несмотря на то, что мобильные операторы потеряли огромное количество денег, в основном из-за того, что резко, в несколько раз, снизились доходы в роуминге. Это, безусловно, достаточно обнадеживающая новость, но есть и другие, которые совсем не радуют, а наоборот, скорее сильно расстраивают. Одна из них связана с запуском 5G на территории нашей страны.





Когда в Украине появится высокоскоростной интернет?

Ранее как представители мобильных операторов, так и государственные чиновники высказывали крайне оптимистические прогнозы по поводу введения в нашей стране мобильных сетей пятого поколения (5G) в полноценную коммерческую эксплуатацию. В частности, назывались сроки 2021 год, 2022, и даже конец 2020. К сожалению, пандемия и экономический кризис, который она вызвала, внесли коррективы в эти планы. Как мы видим, в 2020 году запуск сетей пятого поколения не состоялся. В нынешнем году он тоже не состоится. На данный момент прогнозы экспертов гораздо менее оптимистические, чем были ранее.

По словам Александра Комарова, тендер на распределение частот пятого поколения состоится не в этом году, а только в следующем, 2022. Это связано с тем, что только проведение исследований по электромагнитной совместимости может потребовать значительного срока — от девяти до двенадцати месяцев. В то же время на данный момент они даже не начинались.

На вопрос, когда же можно ожидать полноценный запуск сетей пятого поколения, Комаров отвечает, что не ранее 2023 года. На данный момент ведется разработка необходимой инфраструктуры. В частности, мобильный оператор «Киевстар» выделяет значительный объем инвестиций в развитие ВОЛС (волоконно-оптических линий связи). Также проводится тендер на поставку так называемого «ядра» – ключевого и важнейшего элемента для развертывания инфраструктуры сетей пятого поколения.