Київстар засмутив українців новиною про запуск 5G

Нещодавно Олександр Комаров, президент найбільшого на території нашої країни мобільного оператора, «Київстар», дав велике інтерв’ю кільком українським ЗМІ. У числі іншого, він говорив про різні фактори, що впливають на ринок, профінансові втрати мобільних операторів через глобальну пандемію COVID-19, яка прийшла на територію нашої країни. Він запевнив, що подорожчання зв’язку поки що не планується, незважаючи на те, що мобільні оператори втратили величезну кількість грошей, в основному через те, що різко, в кілька разів, знизилися доходи в роумінгу. Це, безумовно, досить обнадійлива новина, але є й інші, які зовсім не радують, а навпаки, скоріше сильно засмучують. Одна з них пов’язана з запуском 5G на території нашої країни.





Коли в Україні з’явиться швидкісний інтернет?

Раніше як представники мобільних операторів, так і державні чиновники висловлювали вкрай оптимістичні прогнози з приводу введення в нашій країні мобільних мереж п’ятого покоління (5G) в повноцінну комерційну експлуатацію. Зокрема, називалися терміни 2021 рік, 2022, і навіть кінець 2020. На жаль, пандемія і економічна криза, яку вона викликала, внесли корективи в ці плани. Як ми бачимо, в 2020 році запуск мереж п’ятого покоління не відбувся. У нинішньому році він теж не відбудеться. На даний момент прогнози експертів набагато менш оптимістичні, ніж були раніше.

За словами Олександра Комарова, тендер на розподіл частот п’ятого покоління відбудеться не в цьому році, а тільки в наступному, 2022. Це пов’язано з тим, що тільки проведення досліджень щодо електромагнітної сумісності може потребувати значного терміну – від дев’яти до дванадцяти місяців. У той же час на даний момент вони навіть не починалися.

На питання, коли ж можна очікувати повноцінний запуск мереж п’ятого покоління, Комаров відповідає, що не раніше 2023 року. На даний момент ведеться розробка необхідної інфраструктури. Зокрема, мобільний оператор «Київстар» виділяє значний обсяг інвестицій в розвиток ВОЛЗ (волоконно-оптичних ліній зв’язку). Також проводиться тендер на поставку так званого «ядра» – ключового і найважливішого елемента для розгортання інфраструктури мереж п’ятого покоління.