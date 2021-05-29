Як в Україні обміняти валюту онлайн – три способи

Ще в лютому 2019 року запрацював закон, який дозволяє українцям купувати валюту через Інтернет в режимі 24/7, тобто не виходячи з дому. Таке рішення є частиною програми валютної лібералізації, яка розроблена спеціалістами Національного банку. За словами представників регулятора, фінансовим установам більше не потрібно зберігати копії квитанцій про обмін валют.





Чому валюту вигідніше обміняти онлайн

При обміні гривні на іноземну валюту чи навпаки є певні переваги, які повинен знати кожен українець:

Немає потреби стояти довгий час в черзі.

Можна слідкувати за зміною курсу через Інтернет та вибрати найбільш вдалий момент для обміну.

Курс валюти онлайн нерідко буває вигіднішим, ніж у відділенні фінансової установи.

Конвертація валюти відбувається за декілька хвилин, що економить час клієнта.

Операції через інтернет-банкінг знижують ризик зараження Covid-19.

Як бачимо, обмін валюти онлайн стає вигідним для українців. Але можна назвати також деякі недоліки, але вони стосуються чисто технічної сторони питання – буває, що система перевантажена та не може вчасно зробити операції.

Засоби обміну валюти онлайн

Обміняти гривні на іноземну валюту без візиту до банку можна. Наразі є три засоби обміну валюти без звертання до фінансових установ:

Інтернет-банкінг. Наразі у багатьох банків є додатки, які використовуються клієнтами, щоби дивитись на стан рахунку або перераховувати гроші на іншу карту. Але з лютого 2019 року декілька банківських установ запровадили онлайн-сервіси з обміну валют. Конвертувати валюти можна через застосунки Privat24, Monobank, Sense SuperApp та інші. Для цього треба вибрати операцію, суму та валюту.

Спеціалізовані сервіси. Коли НБУ дозволив міняти валюту онлайн, почали з’являтись сервіси, що пропонують обмін валюти, не виходячи з дому. Один із прикладів такої служби є компанія https://obmin.lutsk.ua/ . Вона надає послуги з конвертування валют в режимі 24\7 через сайт або за телефонним номером.

Термінали самообслуговування. Ще з 15 січня цього року НБУ дозволив фінансовим організаціям, що володіють терміналами самообслуговування, робити безконтактний обмін валют. Але тут процедура працює тільки в один бік: користувачі мають ввести долари в апарат, а потім гривні будуть зараховані на вказаний рахунок. Отримати долари або євро таким чином поки що неможливо.

Виходить, що міняти валюту в Україні онлайн значно вигідніше, ніж стояти в банку та чекати своєї черги, тому що клієнт може це зробити навіть вночі вихідного дня за найбільш оптимальним курсом. Також обмін валюти може бути зроблений в лічені хвилини. Але не можна виключати те, що може виникнути тимчасовий технічний збій. Також неможливо отримати в обмін на гривню долари в терміналах самообслуговування.