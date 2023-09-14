Ліцензійне казино Pin Up: понад 1 мільярд гривень сплачених податків та гуманітарна допомога

Компанія Pin-Up є лідером по сплаті податків Україні в галузі казино. За перші шість місяців 2023 року бренд перерахував до державного бюджету 1,067 млрд грн. В розрізі кварталів суми розподілились наступним чином:

за перший квартал – 524,7 мільйона гривень,

за другий квартал – 519,2 мільйона гривень.

Ці суми містять податок на прибуток, єдиний податок, податок на доходи фізичних осіб, військовий збір та ЄСВ. Окремо сплачено 23,4 мільйона гривень за ліцензію на діяльність. Не менш важливою є ліцензія Пін Ап, яка підкреслює чесність та відповідальність компанії.

Благодійна діяльність компанії

Компанія бере участь в благодійних ініціативах. Зокрема, ще з самого початку війни бренд спрямував 134,8 мільйона гривень на закупівлю понад 300 тонн продуктів харчування та товарів першої необхідності для мешканців різних областей, включаючи Донецьку, Миколаївську, Сумську, Харківську, Херсонську, Київську та Чернігівську. Також допомогу отримали медичні заклади такі як “Феофанія” та “Охматдит”. Казино профінансувало перевезення дітей, які перебували в окупації на Київщині, до Європи з метою реабілітації.

Крім цього, компанія надсилає донати до благодійного фонду Pin-Up Foundation, який системно допомагає переселенцям, багатодітним сім’ям, пенсіонерам, людям з інвалідністю, мешканцям прифронтових громад тощо.

Соціально-відповідальний бізнес в Україні

За словами СОО Pin-Up Ukraine Ігора Зотько, своєчасна сплата податків є обов’язком будь-якого великого бізнесу в Україні. Податкові відрахування дозволяють тримати економіку в стабільному стані. Будучи соціально відповідальним бізнесом, казино ПінАп продовжує виконувати усі податкові зобов’язання, передбачені законодавством України, а також активно займатись добрими справами, допомагаючи співгромадянам, які постраждали через війну.