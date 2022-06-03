Феномен «Ябко», або чому цей магазин техніки Apple став улюбленим серед українців

В Україні продукцію Apple можна купити у багатьох різноманітних магазинах. Ціни і асортимент всюди більш менш однакові, тоді як кількість клієнтів кардинально різна. Епл — це не дешеві девайси, тому користувачі з усією відповідальністю підходять до вибору продавця “яблучної” техніки, чи тим паче майстра з її ремонту. Останні кілька років, незмінним лідером серед магазинів залишається компанія “Ябко”, магазин Ябко регулярно збирає численні позитивні відгуки серед українців. Останні заявляють, вся справа в комплексному підході до клієнтів.





Магазин техніки “Ябко”: коротко про компанію

Ябко — це українська мережа магазинів техніки Apple, яка розпочала свою діяльність у 2014 році. За цей час, компанія відкрила десятки точок продажу у багатьох українських містах та завоювала довіру тисячі клієнтів, багато з яких стали постійними. Своєю особливістю тут вважають колектив, який ретельно підбирають для кожного центру. Це професійні сервісні інженери, та компетентні продавці-консультанти, які завжди нададуть слушну пораду, стосовно будь-якої техніки Apple.

Про те, що компанія дійсно популярна, можна стверджувати оцінивши їхні сторінки у соціальних мережах. Кількість читачів у Інстаграмі та ТікТок https://www.tiktok.com/@jabko.ua вже давно перевищила сотню тисяч, попри те, що ресурси виключно україномовні. Активно розвивається й канал на Ютубі, де компанія регулярно публікує відео з цікавими новинками, лайфхаками зі світу Apple, а також робить детальні огляди “яблучної” техніки. Корисна та цікаво подана інформація неабияк приваблює користувачів, тому відео набирають тисячі переглядів, тим самим популяризуючи мережу ще більше.

Що пропонує своїм клієнтам “Ябко”?

Ябко — це не лише продаж техніки, хоча на цьому великий акцент. Компанія пропонує дійсно широкий спектр послуг закриваючи всі потреби, які можуть виникнути у власників “яблучних” девайсів.

Продаж нової та вживаної техніки і аксесуарів: iPhone, iPad, Macbook, Apple Watch, навушники Apple представлені у всіх можливих моделях та кольорах. Послуга Trade IN, коли свій старий айфон можна обміняти на новий сплативши лише різницю у ціні. Якісний ремонт. Ябко — це не лише магазин, я й сервісний центр, де можна виправити будь-які неполадки з технікою.

А ще, саме тут можна купити найновіші цифрові новинки, які інколи складно знайти в Україні. Мова про акустичні системи Apple, Harman Kardon, JBL, Marshall, ігрові приставки Playstation, екшн-камери GoPro та багато іншого. На всі товари та послуги діє гарантія, девайси, аксесуари та запчастини до них виключно від оригінального виробника.

Проаналізувавши діяльність компанії, можна зрозуміти, чим зумовлена така популярність. Комплексний підхід, як одна із запорук успіху і це про “Ябко”. Навіть повний аматор у світі техніки Епл зможе вдало купити бажаний девайс, якщо скористається порадами та послугами саме цієї мережі.