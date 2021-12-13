Wi-Fi або 4G – що швидше розряджає телефон?

Що швидше розряджає батарею телефону – увімкнений Wi-Fi або мобільні дані 4G? Що потрібно вимкнути, щоб заощадити батарею?





Сучасні телефони, як і раніше, мають проблеми зі швидким зниженням заряду батареї. Чим старшим стає смартфон, тим швидше знижується ємність його акумулятора. Відповідно, розряджатися пристрій стане швидше. Тоді актуальним стає питання, що телефон розряджає швидше — Wi-Fi або 4G.

Wi-Fi та 4G вдома – що витрачає батарею швидше?

Уявімо ситуацію, що телефон знаходиться вдома, його не намагаються переносити в інше приміщення, а значить зв’язок (як Wi-Fi, так і 4G) стабільний. Проведені в таких умовах 8-годинні дослідження показали, що різниця у зниженні рівня заряду батареї є, але вона дуже мала: 4G розрядив телефон на 3-4% більше, ніж Wi-Fi.

Однак настільки ідеальні умови стабільної мережі, що не намагається переключитися, малоймовірні. Так, Wi-Fi-роутер, що також знаходиться у квартирі, може забезпечити стабільність зв’язку. А ось про 4G такого сказати не можна. Мобільні дані менш стабільні, і в результаті витрачають більше заряду батареї з кількох причин:

Коли користувач здійснює дзвінки та надсилає SMS-повідомлення, 4G-мережа перемикається на 3G або 2G. Саме перемикання – це і є дія, яка витрачає основну частину заряду акумулятора. Чим частіше відбувається перемикання між мережами, тим швидше сідає телефон.

Якщо найближча базова станція стільникового оператора зазнає сильного навантаження (наприклад, до неї підключено занадто багато абонентів), телефон спробує приєднатися до більш далекої станції. Через це також збільшується витрата заряду батареї.

В результаті різниця в 3-4% в ідеальних умовах може збільшитися в рази через постійне підключення та перепідключення.

4G-мережа в русі – наскільки сильно сідає батарея?

Підключення до різних станцій оператора забирає заряд батареї, тобто, під час руху (наприклад, поїздка містом) заряд витрачається швидше, ніж удома. Ще гірші справи, якщо користувач знаходиться за межею міста, де немає нормального покриття. У такій ситуації телефон постійно намагатиметься з’єднатися зі станціями зв’язку, однак безуспішно, якщо вони розташовані занадто далеко або постійно віддаляються від пристрою (наприклад, користувач їде поїздом).

Таким чином, завдяки своїй стабільності увімкнений на телефоні Wi-Fi витрачає мінімальний відсоток заряду. 4G-мережа може обійтися 3-4 відсотками заряду за 8 годин, але тільки в ідеальних умовах: якщо телефон підключений до однієї станції, знаходиться в зоні покриття, а користувач не здійснює дзвінки і не відправляє SMS.

У будь-яких інших умовах, коли телефон перемикається між 4G, 3G і 2G, втрачає з’єднання і переміщається між базовими станціями оператора, увімкнені мобільні дані будуть сильніше розряджати телефон, ніж Wi-Fi.