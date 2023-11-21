6 мінусів USB Type-C про які ви могли не знати

Сучасний стандарт USB Type-C витісняє всі інші стандарти – пройде ще трохи часу і комп’ютери зовсім не матимуть “класичного” USB Type-A порту, а різні модифікації типу USB Type-B, “micro”, “mini” та інші підуть туди, куди пішли свого часу PCMCIA карти.

Так, USB Type-C більш універсальний – він підтримує дуже високу швидкість передачі даних, різні технології, а найголовніше – він довговічний. Роз’єм у порт можна вставляти будь-якою стороною, що знижує ризик деформації порту. Але у кожного порту і стандарту є свої мінуси, поговори про них у цій статті.

Мінус №1 – сумісність з іншими USB портами

Найближчим часом нам потрібно буде мати в запасі потрібні перехідники, наприклад USB Type-C (смартфон) і USB Type-A для ПК і ноутбука. Так, такі перехідники є, але ось, наприклад, знайти перехідник з Type-C на Type-B для під’єднання принтера може бути проблемою. А що буде, якщо потрібен “екзотичний” перехідник USB Type-C -> USB Micro B?

Мінус №2 – USB Type-C багато не буває

Практика показує, що в сучасних ноутбуках не так багато портів USB Type-C. А що це означає? Що потрібно постійно мати з собою USB хаб на необхідні порти. Навряд чи в тих же ноутбуках у майбутньому буде багато C-портів – зараз виробники женуться за тонким корпусом, тому пристрій не багатий на різні гнізда розширення.

Мінус №3 – Не завжди Type-C працюватиме

Хоч і “Сі” стандартизований, але все одно можуть виникати якісь проблеми під час підключення пристроїв. Наприклад, у нашій практиці був випадок, коли смартфон не хотів заряджатися від одного конкретного кабелю, а від інших процес зарядки відбувався нормально, ці кабелі йшли в комплекті з китайськими портативними світильниками. А от із різними хабами та перехідниками можуть виникнути проблеми – не завжди кінцевий пристрій буде правильно визначатися.

Мінус №4 – Не завжди порт передаватиме 4K відео

Щоб використовувати цей стандарт для підключення дисплея, потрібно, щоб він підтримував Display Port або Thunderbolt. Наприклад, останній може передавати відеосигнал зі швидкістю до 40 Гбіт/сек, а також разом із відео передавати і дані.

Мінус №5 – Не всі можливості “тайп сі” можуть бути використані

Наприклад, дріт або пристрій можуть підтримувати тільки зарядку або не підтримувати зарядку, але підтримувати передачу даних. Хоча, цей грішок може бути у будь-якого стандарту USB.

Мінус №6 – від Type-C одна назва

Річ у тім, що цей стандарт може бути як USB 2.0, так і USB 3.2. А що це означає? А те, що, наприклад, стандарт 2.0 передає дані зі швидкістю до 480 Мбіт/сек, в той час як 3.2 Gen 2×2 підтримувати до 20 Гбіт/сек.