Кривавий Єгипет: що робити, якщо ви зустрілися з акулою

Відпочиваючи за кордоном, особливо в районі моря, варто подумати про безпеку. Адже закордонні курорти сповнені несподіванок. Дайвінг-інструктор Дмитро Оришко розповів в ексклюзивному інтерв’ю GSMinfo про те, як уникнути нападу акули.





«Не треба почуватися жертвою. Акули, як правило, рибоїдні, і якщо вона бачить велику істоту, наприклад, людину, то просто так вона на вас не кинеться — треба спровокувати цей напад» , — розповідає фахівець.

Оришко наголошує, що важливо уникати паніки та не боятися, необхідно просто почати плисти до берега.

«Не треба боятися, не треба панікувати, треба пливти до берега. Якщо акула близько підпливла, ви її просто відштовхуєте. Бажано, щоб ви були не одні — удвох, групою — тоді акула на вас точно не кинеться» , — резюмував він.

У єгипетській Хургаді загинули дві жінки внаслідок нападу хижих риб. Влада заборонила туристам заходити у воду, а також висловила співчуття сім’ям загиблих.