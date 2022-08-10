iPhone або Android, що вибрати у 2022 році?

Суперечки про те, що краще – Android або iPhone старі як світ. Хтось віддає перевагу техніці купертинівців, хтось топить за пристрої під керуванням зеленого робота. При цьому гаджети з обох світів мають свої плюси і мінуси. Саме про них і йтиметься у цій статті.





Що краще?

Однозначної відповіді на це питання немає. Кожен користувач повинен вирішувати самостійно, виходячи зі своїх потреб. У якихось питаннях iPhone краще, у якихось вигідніше купувати Android.

Строк підтримки оновленнями

Тут лідирують смартфони Apple. Кожен гаджет купертинівці оновлюють протягом 5-6 років після виходу, а то й більше, тоді як Android-телефони рідко отримують більше 3 оновлень. І це стосується лише деяких моделей. Більшість задовольняється 1-2 великими апдейтами.

Свобода користувача

А ось у цьому питанні iPhone не рівня Android-телефонам. Останні дозволяють власнику ставити програми з невідомих джерел. Тобто ви можете знайти на просторах інтернету файл APK і встановити його, навіть не заходячи в офіційний магазин. На iPhone такий маневр провернути не вдасться. Єдиний спосіб поставити на нього додаток – качати з App Store.

Продуктивність

Оскільки Apple оснащує свої телефони процесорами власного виробництва, вони найкраще оптимізовані під інші компоненти iPhone. Зокрема, саме через це девайси купертинівців гріються не так сильно, як Android-пристрої.

Ціна

Тут iPhone програють усуху. Якщо ви хочете приєднатися до табору Apple, готуйтеся викласти кругленьку суму. У цей же час на ринку повно Android-смартфонів для користувачів з будь-якими розмірами гаманця. Є як і бюджетники ціною до 5 тисяч гривень, так і уберфлагмани, за які доведеться викласти понад 50 тисяч гривень.