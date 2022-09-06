У яких випадках смартфон потрібно віднести у ремонт, а коли краще придбати новий

Ви знали, що не можна користуватися смартфоном, якщо є хоча б найменші відхилення у його роботі? Швидка розрядка, сильний нагрів АКБ сигналізують про те, що телефон необхідно віднести у ремонт. Чому так, розповіли майстри із сервісу, також вони поділились, коли краще міняти старий гаджет на новий.





Акумулятор розряджається дуже швидко. Це свідчить, що ресурс батареї на нулі. Тому у власника телефона два варіанти: замінити смартфон на новий чи віднести його до сервісу. Сучасні смартфони майже всі – моноблоки. Тобто, батарея вмонтована у сам телефон і герметично закрита задньою кришкою. Заміну можуть зробити лише фахівці з ремонту. Але «чужі» батареї рідко приживаються, і новий акумулятор за 3-4 місяці виходить з ладу. Тому краще придбати новий смартфон. Коли застаріле ПО і модель знята з випуску. На такі телефони не виходять оновлення, на них перестають працювати аплети. Такий телефон можна використовувати лише для дзвінків. Але краще піти до салону та придбати новий гаджет. Є проблеми із гніздом — із часом воно ржавіє, та повністю стає непридатним. Коли зарядка від’єднується через раз, власник телефону починає крутити зарядний шнур, вдавлювати його в телефон. Це може спричинити до серйозних наслідків. Заміна гнізда продовжить термін експлуатації гаджета на кілька років. АКБ здулась — мовою спеціалістів із сервісу вона загинула. Тримати її небезпечно, адже вона перегріває смартфон при зарядці, може призвести до короткого замикання. У такому випадку потрібно негайно віднести телефон у ремонт, там оцінять стан та скажуть, чи ще можна реанімувати його? Адже під час здуття акумулятор міг зачепити важливі компоненти.

Якщо ви вмикаєте телефон і він не вантажиться, а помітно лише чорний екран та значок лежачого на боку андроїда — полетіла прошивка. Можна спробувати встановити нову. Але краще одразу придбати новий телефон у салоні.