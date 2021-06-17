Як COVID-19 вплинув на ринок планшетів і кому ці гаджети потрібні в 2021 році

Для багатьох планшети є безглуздим придбанням, в той час як інші не можуть без них обійтися. Про що говорять продажі планшетів? Правда, що планшети більше нікому не потрібні?





Статистика продажів планшетів

Продаж планшетів в Україні грунтовно почався у 2012 році, і їх частка з самого початку була невелика: 1,82% в порівнянні з часткою мобільних пристроїв 3,84% і часткою комп’ютерів 94,34%. Але якщо телефони швидко почали користуватися популярністю, а їх частка максимально збільшувалася до 32% у 2020 році, то максимальна частка планшетів становила 7,93% в 2014 році. З тих пір ця цифра продовжувала падати, і протягом останніх двох років жодного разу не перевищила 2%.

На початку 2020 року продажі звичайних планшетів значно скоротилися. У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, продажі впали на 36,4%. У той самий час планшети з клавіатурою, навпаки, почали продаватися набагато активніше. Їхні продажі виросли більш ніж на 50%. В основному, зростання обсягів продажів планшетів з клавіатурами здійснився на рахунок компанії Apple, оскільки більша частина проданих пристроїв знаходиться під управлінням iOS.

Незважаючи на невдалий для ринку звичайних планшетів початок року, в сукупності за весь 2020 рік світові продажі цих гаджетів виросли на 13,6% в порівнянні з 2019 роком. Пандемія позитивно вплинула на статистику продажів планшетів. У важкий фінансовий період покупці почали робити наголос на пристрої, які можуть поєднувати в собі як продуктивність і гнучкість, так і простоту. Крім того, велику роль у виборі відіграє мобільність і портативність.

В період 2020 року більшість людей перейшло на домашнє навчання і віддалену роботу. При цьому далеко не у всіх було відповідне обладнання, за допомогою якого можна було б виконувати дистанційні завдання. Тому найбільш оптимальним вибором для багатьох стали саме планшети, а не ноутбуки, ПК або смартфони. Планшети досить мобільні і недорогі, як і телефони, але при цьому мають велику діагональ екрану і високу продуктивність. Саме тому значну частину в статистиці продажів зайняли планшети з клавіатурою – більш гнучкий і мобільний варіант ноутбука.

Чи потрібні планшети в 2021 році?

Незважаючи на високий зріст продажів планшетів у 2020 році, аналітики не поспішають робити висновки про те, що така динаміка збережеться в довгостроковій перспективі. При більш стабільній економічній ситуації планшети знову зустрінуться з серйозною конкуренцією з боку ПК, ноутбуків і смартфонів. Наприклад, в квітні 2021 року частка планшетів на ринку в Україні становить всього 1,16%, в той час як частка комп’ютерів досягає 72,26%, а мобільних пристроїв – 26,58%.

Планшети хоч і є зручним пристроєм для більш комфортної роботи не за столом, а, наприклад, в ліжку або кріслі, але їх функціонал сильно обмежений, і в звичайних умовах їх використовують лише для перегляду відеороликів, новинних сервісів і соціальних мереж. Для роботи більше підходять комп’ютери, а для повсякденних потреб – смартфони.

Купівля планшета для багатьох є лише придбанням вузькоспеціалізованого гаджета, який трохи підвищує комфорт при перегляді контенту в інтернеті. В інших випадках, це лише тимчасова заміна смартфона або комп’ютера.

Підсумки

Не можна сказати, що планшети стали зовсім нікому не потрібні. Вони все так само займають свою нішу і користуються популярністю у певного числа людей. Однак у порівнянні з продажами смартфонів, комп’ютерів і ноутбуків ця цифра дуже мала, а позитивна динаміка була досягнута не впровадженням нових функцій, особливостей і переваг, а ситуацією, що склалася з пандемією.