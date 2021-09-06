Стало відомо, яке пиво є найміцнішим у світі – це абсолютно божевільний напій

Здавалося б, українського любителя пива міцними варіаціями улюбленого напою не здивувати – у вітчизняних супермаркетах є цілі полиці, де представлені різноманітні мастодонти сегмента. Однак є в Європі заході люди, які знають толк в капітальній пиятиці.





Хайпанути на весь світ вирішила шотландська пивоварна компанія Keith Brewery Ltd, яка випустила напій Snake Venom (українською – «Зміїна отрута») міцністю 67.5 градусів! Якщо ви звикли брати перше-ліпше на полиці світле пиво, то за змістом спирту один «Яд» буде якраз еквівалентний п’ятнадцяти таким пляшечкам. Шотландські пивовари розповідають про солодкий горіховий аромат, фруктові нотки і інтенсивний післясмак, наївно припускаючи, що хтось буде купувати Snake Venom заради смакових якостей.

Пляшки продаються в форматі 0.33 л, а пити пиво рекомендують ковтками не більш стандартної 30-грамової чарки. У контрольованих виробником точках продажів придбати більше двох пляшок «Зміїної отрути» за раз не можна – мало що може трапитися людиною, що захопилася дегустуванням.

Ціна Snake Venom відповідає його дикій міцності. За одну пляшку шотландці просять 49.95 фунтів, що на наші гроші трохи більше 1800 гривень.

Спробувати цю дивину в Україні буде ой як непросто. Всі основні дистриб’ютори напою безпосередньо з нашою країною не працюють, а стандартні фірми посередники не люблять зв’язуватися з тендітною продукцією при пересиланні.