Топ 3 принтерів недорогих в обслуговуванні

Вибір оргтехніки не зводиться тільки до ознайомлення з характеристиками моделі, яка сподобалася, чи порівнянню цін, що можна зробити на цій сторінці. Насправді все набагато серйозніше та складніше. Варто окремо досліди, скільки буде коштувати обслуговування лазерного принтера. Тут мається на увазі:

заправлення картриджа;

заміна робочих вузлів витратника;

ремонт друкувального пристрою.

Кожний з цих моментів варто розглянути в індивідуальному порядку. З цього приводу не завадить також проконсультуватися з майстрами сервісного центу. Однак підбірка топ 3 недорогих в обслуговуванні принтерів саме для тих, хто немає часу на такі дослідження.

HP LaserJet Pro MFP M28w

Модель відзначається унікальним поєднанням ціни та якості. Вартість лазерного принтера становить від 9 790 до 12 977 грн. Слід зазначити, що купівля нового картриджа завжди є досить дорогою інвестицію. Однак заправлення витратника HP CF244A (44A) коштує лише 249 грн. Крім того, 200-250 грн доведеться заплатити за змінення:

фотобарабана;

магнітного валу;

одного з лез.

Технічні характеристики лазерного принтера HP LaserJet Pro MFP M28w показують, що він підходить для роботи як в офісі, так і вдома. Модель має опцію Wi-Fi та підтримку Android й IOS. Такі функції оргтехніки забезпечують безперебійний друк. Кожну хвилину пристрій друкує до 22 сторінок. До того ж модель оснащена сканером і копіювальною системою. Задній лоток вміщає до 150 листків.

Canon i-SENSYS LBP6030B

Ця модель визнана найкращою для маленького офісу чи дому. Пристрій має компактний розмір, тому не займає багато місця. Він оснащений якісними комплектувальними частинами, завдяки яким досягається висока продуктивність:

час розігрівання пічки становить 1 секунду, а після включення — 10;

перша сторінка видруковується через 7 сек.;

за 1 хвилину на виході може вже бути до 18-20 листків.

Ціна лазерного принтера Canon i-SENSYS LBP6030B в різних інтернет-магазинах варіюється від 7 500 до 12 300 грн. Оригінальний картридж для цієї моделі коштує близько 2 500 гривень, хоча аналоги можна знайти й за 500-600 грн. Однак заправлення витратника обійдеться користувачеві лише у 249 гривень. Основні робочі деталі, такі як фотоциліндр, девелопер ролер, ракель або дозувальне лезо коштують від 40 до 105 грн. Заміна цих модулів у сервісному центрі становить 200 гривень.

Brother DCP-1510R

На українському ринку ця модель коштує в районі 7-8 тисяч гривень. Оригінальний картридж для принтера можна купити за 1000 грн, а в той самий час аналог за 500 грн. Заправлення витратника в залежності від сервісного центру становитиме 270-300 гривень. Оскільки вартість чіпу невелика (12 грн), його заміна сильно не відзначиться на ціні заправки. Однак при відновленні картриджа прийдеться заплатити:

за фотобарабан близько 100 грн;

за ракель від 50 грн;

за дозувальне лезо від 105 (залежно від виробника).

Однак самостійно проводити заміну модулів досить небезпечно. Можна неправильно встановити деталі, що спровокує некоректну роботу картриджа. Також варто додати, що лазерний принтер Brother DCP-1510R має велику роздільну здатність 2400×600 dpi. Тому дрібні деталі чи текст будуть дуже чітко видно. Швидкість друку становить 20 сторінок за хвилину, що значно полегшує працю робітників офісу.

Вказані моделі лазерних принтерів відзначаються низькою ціною та недорогим обслуговуванням. Це ті зразки, які купив, і ти щасливий, оскільки заправка та ремонт оргтехніки не виходить за рамки бюджету.